Українцям потрібно бути обережними при обміні валют. Адже українцям продають фальшиві долари. Про це повідомили у Національному банку та пояснили, які купюри найбільше підробляють. Крім того, стало відомо, де можна натрапити на фальшиву валюту.
За даними Національного банку, у 2023 році серед усіх фальшивих іноземних валют, з якими стикалися українці, переважали долари США. Аналіз показує, що майже в усіх випадках (99%) фальсифікація стосувалася банкнот високих номіналів. За даними, 97% усіх виявлених підробок іноземної валюти припадало саме на американські долари.
Підробки здебільшого торкалися двох номіналів доларів:
- 100-доларові купюри складали 92% від усіх вилучених фальшивих банкнот;
- 50-доларові – близько 7%.
Євро також не обійшли увагою фальшивомонетники, але в меншій мірі – лише 3% підробок припадало на цю валюту. Серед єврових купюр також перевагу віддавали великим номіналам, де 50-єврові ноти становили 39% від усіх фальшивих, а 200-єврові – 30%.
Українці могли ненавмисно отримати підроблені гроші у пунктах обміну валют або через неофіційні угоди. Зокрема, зловмисники, які вже були затримані правоохоронними органами, активно розповсюджували фальшиві долари та євро в західних регіонах країни.
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