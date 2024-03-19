По данным Национального банка, в 2023 году среди всех фальшивых иностранных валют, с которыми сталкивались украинцы, преобладали доллары США.

Украинцам нужно соблюдать осторожность при обмене валют. Украинцам ведь продают фальшивые доллары. Об этом сообщили в Национальном банке и пояснили, какие купюры больше подделывают. Кроме того, стало известно, где можно встретить фальшивую валюту.

По данным Национального банка, в 2023 году среди всех фальшивых иностранных валют, с которыми сталкивались украинцы, преобладали доллары США. Анализ показывает, что почти во всех случаях (99%) подлог касался банкнот высоких номиналов. По данным, 97% всех выявленных подделок иностранной валюты приходилось именно на американские доллары.

Подделки в основном касались двух номиналов долларов:

100-долларовые купюры составляли 92% всех изъятых фальшивых банкнот;

50-долларовые – около 7%.

Евро также не обошли вниманием фальшивомонетчики, но в меньшей степени – только 3% подделок приходилось на эту валюту. Среди евро купюр также предпочтение отдавали большим номиналам, где 50-евровые ноты составляли 39% от всех фальшивых, а 200-евровые – 30%.

Украинцы могли ненамеренно получить поддельные деньги в пунктах обмена валют или из-за неофициальных соглашений. В частности, злоумышленники, уже задержанные правоохранительными органами, активно распространяли фальшивые доллары и евро в западных регионах страны.

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