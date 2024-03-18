У пояснювальній записці до документа йдеться, що законопроект про нові штрафи сприятиме запобіганню можливим фальсифікаціям.

Різні штрафи існують на території України. Багато з них стосуються в першу чергу водіїв. Стало відомо, що для українських водіїв готують нові штрафи. Були озвучені деталі та суми штрафів. Законопроєкт про нові штрафи №10216 було зареєстровано у Верховній Раді.

Зокрема, нові штрафи стосуватимуться українців, які роблять фальсифікацію пробігу авто. Згідно з законопроєктом, особам, які здійснюватимуть такі дії, загрожуватиме штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На 2023 рік це складає від 8500 до 17 000 гривень.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що законопроєкт про нові штрафи сприятиме запобіганню можливих фальсифікацій з пробігу уживаного транспортного засобу. І допоможе убезпечити покупців від купівлі транспортного засобу з пробігом, що не відповідає дійсності.

Необхідність запровадження нового штрафу продиктована розмахом фальсифікації пробігу уживаного транспорту під час продажу. За даними пояснювальної записки, така практика є досить поширеною. Зазначається, що запровадження штрафів допоможе запобігти обману покупців. У документі висловлюється пропозиція встановити адміністративну відповідальність за фальсифікацію пробігу з метою захисту інтересів покупців.

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