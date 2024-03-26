Багато хто з нас використовують смартфони для повсякденних завдань, але багато хто не знає про безліч корисних функцій, доступних наших пристроях. Такі можливості вашого телефону розкривають його функції в новому світлі, оскільки їм користуватися набагато зручніше.

Часто пристрої мають свою версію безпечного режиму, який запускає пристрій з базовим набором програм і без зайвих процесів. Це дозволяє виявити програми, які уповільнюють роботу пристрою або викликають інші проблеми. Так можна позбутися багатьох проблем.

Активувати його можна без зусиль: потрібно вимкнути пристрій, а потім увімкнути його, утримуючи клавішу "Гучність+". Деякі пристрої можуть мати інші способи активації, наприклад, натиснувши клавішу вимкнення. Після активації на екрані з'явиться позначка "Безпечний режим", і для виходу з нього потрібно просто перезавантажити пристрій.

Меню розробників є в Android. Щоб його активувати, потрібно зайти в основні налаштування пристрою, вибрати "Про телефон" та кілька разів натиснути на "Номер складання". Після цього в меню установок з'явиться новий пункт "Для розробників", де можна налаштувати різні параметри пристрою. Однак ризикувати не варто, ви так можете нашкодити телефону, використовуючи зайві налаштування.

Режим "Лупа" - це збільшення екрану в будь-якій програмі потрійним натисканням пальця. Для активації цієї функції потрібно зайти в налаштування пристрою, вибрати "Спеціальні можливості" та активувати "Жести для збільшення".

Блокування на випадок крадіжки. Так можна захистити ваш смартфон, якщо хтось його у вас вкраде і спробує використовувати ваші дані та дані картки. Для цього потрібно зайти в налаштування пристрою, вибрати "Безпека" та активувати функцію віддаленого пошуку. Це дозволить заблокувати пристрій та видалити всі дані з нього.

Контролює споживання трафіку в інтернеті. Ви можете поставити собі зручний ліміт і стежити за витратою, так що це допоможе не дуже довго сидіти в улюблених додатках і не перевищити допустиму норму тарифу мобільного оператора.

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