Многие из нас используют смартфоны для повседневных задач, но многие не знают о множестве полезных функций, доступных наших устройствах. Такие возможности вашего телефона раскрывают его функции в новом свете, поскольку так им пользоваться гораздо удобнее.

Часто устройства имеют свою версию "безопасного режима", который запускает устройство с базовым набором программ и без лишних процессов. Это позволяет выявить приложения, замедляющие работу устройства или вызывающие другие проблемы. Так можно избавиться от многих проблем.

Активировать его можно без усилий: нужно выключить устройство и затем включить его, удерживая клавишу "Громкость+". Некоторые устройства могут иметь другие способы активации, например, нажатие клавиши выключения. После активации на экране появится отметка "Безопасный режим", и для выхода из него нужно просто перезагрузить устройство.

Меню разработчиков доступно в Android. Чтобы его активировать, нужно зайти в основные настройки устройства, выбрать "О телефоне" и несколько раз нажать на "Номер сборки". После этого в меню настроек появится новый пункт "Для разработчиков", где можно настроить различные параметры устройства. Однако рисковать не стоит, вы так можете и навредить телефону, использовав лишние настройки.

Режим «Лупа» - это увеличение экрана в любом приложении тройным нажатием пальца. Для активации этой функции нужно зайти в настройки устройства, выбрать "Специальные возможности" и активировать "Жесты для увеличения".

Блокировка на случай кражи. Так можно защитить ваш смартфон, если кто-то его у вас украдет и попытается использовать ваши данные и данные карты. Для этого нужно зайти в настройки устройства, выбрать "Безопасность" и активировать функцию удаленного поиска. Это позволит заблокировать устройство и удалить все данные с него.

Контроль потребления трафика в интернете. Вы можете поставить себе удобный лимит и следить за расходом, так это поможет не слишком долго сидеть в любимых приложениях и не превысить допустимую норму тарифа мобильного оператора.

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