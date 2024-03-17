Поки що в Україні продовжують діяти пільгові тарифи на газ для населення на рівні, встановленому до 24 лютого 2022 року.

Стало відомо, що для українців запустять пільговий тариф на газ. Такий пільговий тариф буде діяти не для всіх українців, а для частини користувачів блакитним паливом.

Зокрема, спеціальна ціна на газ для виробників теплової енергії, яка не підвищується з початку повномасштабного вторгнення, залишиться незмінною до квітня наступного року. Постачати природний газ виробникам теплової енергії будуть на колишніх умовах до 15 квітня 2025 року.

Вартість газу для виробників теплової енергії та постачальників гарячої води для населення складатиме 7 420 гривень за 1000 кубічних метрів без включення витрат на транспортування. Для бюджетних установ тариф становитиме 16 390 гривень за той же обсяг газу з урахуванням ПДВ, але без урахування витрат на доставку.

Поки в Україні продовжують діяти пільгові тарифи на газ для населення на рівні, що був установлений до 24 лютого 2022 року, через мораторій на підвищення цін на газ. Регулювання вартості газу здійснюється відповідно до постанови уряду щодо покладання спеціальних обов'язків на компанію "Нафтогаз України".

Однак голова компанії Олексій Чернишов вважає, що ці спеціальні обов'язки слід скасувати ще цього року, оскільки завдяки цьому механізму пільгові тарифи на газ розповсюджуються і на тих споживачів, які можуть платити за послугу за ринковими цінами.

Уряд також пропонує змінити підхід до розподілу коштів між "Нафтогаз Трейдинг" та небюджетними рахунками організацій, які постачають тепло та гарячу воду. У період неопалювального сезону 100% коштів планують переказувати на рахунки організацій, а в опалювальний період 60% із них будуть переведені на небюджетний рахунок "Нафтогаз Трейдинг".

Джерело: РБК Україна.

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