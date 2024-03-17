Пока в Украине продолжают действовать льготные тарифы на газ для населения на уровне, установленном до 24 февраля 2022 года.

Стало известно, что для украинцев будет запущен льготный тариф на газ. Такой льготный тариф будет действовать не для всех украинцев, а части пользователей голубым топливом.

В частности, специальная цена на газ для производителей тепловой энергии, не повышающаяся с начала полномасштабного вторжения, останется неизменной до апреля следующего года. Снабжать природный газ производителям тепловой энергии будут на прежних условиях до 15 апреля 2025 года.

Стоимость газа для производителей тепловой энергии и поставщиков горячей воды для населения будет составлять 7420 гривен за 1000 кубических метров без включения расходов на транспортировку. Для бюджетных учреждений тариф составит 16390 гривен за тот же объем газа с учетом НДС, но без учета расходов на доставку.

Пока в Украине продолжают действовать льготные тарифы на газ для населения на уровне, установленном до 24 февраля 2022 года, из-за моратория на повышение цен на газ. Регулирование стоимости газа осуществляется в соответствии с постановлением правительства о возложении специальных обязанностей на компанию "Нафтогаз Украины".

Однако глава компании Алексей Чернышев считает, что эти специальные обязанности следует отменить еще в этом году, поскольку благодаря этому механизму льготные тарифы на газ распространяются и на потребителей, которые могут платить за услугу по рыночным ценам.

Правительство также предлагает изменить подход к распределению средств между "Нефтегаз Трейдинг" и небюджетными счетами организаций, которые поставляют тепло и горячую воду. В период неотапливаемого сезона 100% средств планируют перечислять на счета организаций, а в отопительный период 60% из них будут переведены на внебюджетный счет "Нафтогаз Трейдинг".

Источник: РБК Украина.

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