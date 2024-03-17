Стало известно, что для украинцев будет запущен льготный тариф на газ. Такой льготный тариф будет действовать не для всех украинцев, а части пользователей голубым топливом.
В частности, специальная цена на газ для производителей тепловой энергии, не повышающаяся с начала полномасштабного вторжения, останется неизменной до апреля следующего года. Снабжать природный газ производителям тепловой энергии будут на прежних условиях до 15 апреля 2025 года.
Стоимость газа для производителей тепловой энергии и поставщиков горячей воды для населения будет составлять 7420 гривен за 1000 кубических метров без включения расходов на транспортировку. Для бюджетных учреждений тариф составит 16390 гривен за тот же объем газа с учетом НДС, но без учета расходов на доставку.
Пока в Украине продолжают действовать льготные тарифы на газ для населения на уровне, установленном до 24 февраля 2022 года, из-за моратория на повышение цен на газ. Регулирование стоимости газа осуществляется в соответствии с постановлением правительства о возложении специальных обязанностей на компанию "Нафтогаз Украины".
Однако глава компании Алексей Чернышев считает, что эти специальные обязанности следует отменить еще в этом году, поскольку благодаря этому механизму льготные тарифы на газ распространяются и на потребителей, которые могут платить за услугу по рыночным ценам.
Правительство также предлагает изменить подход к распределению средств между "Нефтегаз Трейдинг" и небюджетными счетами организаций, которые поставляют тепло и горячую воду. В период неотапливаемого сезона 100% средств планируют перечислять на счета организаций, а в отопительный период 60% из них будут переведены на внебюджетный счет "Нафтогаз Трейдинг".
Источник: РБК Украина.
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