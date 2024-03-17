Розмір такої субсидії буде розраховуватись індивідуально, як і в принципі зі звичайною субсидією.

В Україні існує можливість отримувати субсидію для оплати комунальних послуг. Наразі існую звичайна субсидія, різноманітна соціальна допомога та пільги на оплату комуналки. У Міністерстві соціальної політики заявили, що розробляється проєкт абсолютно нового виду субсидій.

Мова про субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Наразі проєкт має затвердити Уряд. Зараз цей проект переходить в стадію пілотного.

Очікується, що після затвердження проект про субсидію на оплату оренди, буде діяти лише два роки. Після цього його переглянуть та буде віришено, чи продовжувати надання такого виду субсидій.

Розмір такої субсидії розраховуватимуть індивідуально, як і в принципі зі звичайною субсидією. Пріоритетом на надання субсидій буде встановлення здатності сім'ї покривати вартість оренди самостійно чи з потребою у фінансовій підтримці.

Варто також зазначити, що субсидії можна втратити, якщо протягом 30 днів не повідомити про зміни у своєму домогосподарстві. Після цього громадянам необхідно повторно подати декларацію та заяву на отримання субсидії.

Саме в ПФУ потрібно подавати заяву про зміни у домогосподарстві, щоб не втратити субсидію. Заяву для отримання субсидій можна передати, прийшовши у відділення ПФУ, або ж зробити це онлайн за кілька хвилин.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці ризикують втратити субсидії, у Мінсоцполітики дали пояснення.

Як писала Politeka, українці зможуть отримати субсидію на дрова.

Також Politeka повідомляла, українців приголомшили неприємною проблемою, субсидії одержують не всі.