Размер такой субсидии будет рассчитываться индивидуально, как и в принципе с обычной субсидией.

В Украине есть возможность получать субсидию для оплаты коммунальных услуг. В настоящее время существует обычная субсидия, разнообразная социальная помощь и льготы на оплату коммуналки. В Министерстве социальной политики заявили , что разрабатывается проект совершенно нового вида субсидий.

Речь идет о субсидиях на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Теперь проект должен утвердить Правительство. Сейчас этот проект переходит в стадию пилотного.

Ожидается, что после утверждения проекта о субсидии на оплату аренды, будет действовать всего два года. После этого он будет пересмотрен и будет решен, продолжать ли предоставление такого вида субсидий.

Размер такой субсидии будет рассчитываться индивидуально, как и в принципе с обычной субсидией. Приоритетом на предоставление субсидий станет установление способности семьи покрывать стоимость аренды самостоятельно или с потребностью в финансовой поддержке.

Следует также отметить, что субсидии можно потерять, если в течение 30 дней не сообщить об изменениях в своем домохозяйстве. После этого гражданам необходимо повторно подать заявление и декларацию на получение субсидии.

Именно в ПФУ следует подавать заявление об изменениях в домохозяйстве, чтобы не потерять субсидию. Заявление для получения субсидий можно передать, придя в отделение ПФУ, или сделать это онлайн через несколько минут.

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