Патрульні попередили українців про чималі штрафи, на які можуть влетіти будь-які водії.

Патрульні попередили про низку популярних штрафів, які діють в Україні. Зокрема кожного дня на українських дорогах фіксують порушників, що перевищують швидкість. За це водіїв можуть чекати штрафи. Та це не всі порушення за які доведеться сплачувати штрафи.

Повідомляється, що штрафиз перевищення швидкості передбачені згідно зі статтею 122 КУпАП перевищення встановлених обмежень швидкості:

більш як на 20 км/год передбачає штраф у розмірі 340 гривень;

більш як на 50 км/год — штраф у розмірі 1 700 гривень.

При цьому важливо розуміти, що:

Дорожні знаки інформують про місця, де використовуються прилади для фіксації швидкості;

Поблизу зон фіксації порушень завжди буде присутній службовий автомобіль з увімкненими проблисковими маячками.

Також рекомендується завжди пристібатися під час кожної поїздки, оскільки це забезпечує вашу безпеку.

Проте деякі водії вважають ремені безпеки неефективними та незручними. Інші ж поспішають і не бажають витрачати час на їх пристібання та нагадування пасажирам про це.

Варто зазначити, що статистика показує, що використання ременя безпеки значно зменшує ризик травмування або смерті водія у разі лобового зіткнення в 2,3 рази, а при перекиданні автомобіля - в 5 разів. Штраф за порушення правил користування ременем безпеки на даний момент становить 510 гривень.

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