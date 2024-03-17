Патрульные предупредили украинцев о немалых штрафах, на которые могут влететь любые водители.

Патрульные предупредили о ряде популярных штрафов, действующих в Украине. В частности, каждый день на украинских дорогах фиксируют нарушителей, превышающих скорость. За это водителей могут ждать штрафы. Но это не все нарушения, за которые придется платить штрафы.

Сообщается, что штрафы по превышению скорости предусмотрены согласно статье 122 КУоАП превышения установленных ограничений скорости:

более чем на 20 км/ч предусматривает штраф в размере 340 гривен;

более чем на 50 км/ч – штраф в размере 1 700 гривен.

При этом важно понимать, что:

Дорожные знаки информируют о местах, где используются приборы для фиксации скорости;

Вблизи зон фиксации нарушений всегда будет присутствовать служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками.

Также рекомендуется всегда пристегиваться во время каждой поездки, поскольку это обеспечивает вашу безопасность.

Однако некоторые водители считают ремни безопасности неэффективными и неудобными. Другие же спешат и не желают тратить время на их пристегивание и напоминание пассажирам об этом.

Следует отметить, что статистика показывает, что использование ремня безопасности значительно уменьшает риск травмирования или смерти водителя в случае лобового столкновения в 2,3 раза, а при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. Штраф за нарушение правил пользования ремнем безопасности в настоящее время составляет 510 гривен.

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