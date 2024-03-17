У "ПриватБанку" пояснили, що банк діє в рамках закону і блокує карти під час перевірок, але виписку все ж таки можна отримати у трьох випадках.

"ПриватБанк" - один з найбільших українських банків. Послугами банку користуються мільйони українців. Незважаючи на популярність, "ПриватБанк" часто тримує негативні відгуки. Нещодавно підприємиць поскаржився, що банк заблокував всі його рахунки. Більше того, це було зроблено без пояснень та попередження. В "ПриватБанк" поспішили відповісти, чому так може трапитись.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що в листопаді вона стала жертвою шахраїв. Тоді жінка подала заяву у поліцію та пішла до банку, де повідомила банк про кожний платіж шахраям. Після чого написала у відділенні "ПриватБанк" на повернення коштів, які втратила через шахрайські дії невідомих осіб.

Після місяців очікувань клієнтка "ПриватБанк" отримала свої кошти назад, але не в повному обсязі. Замість 14 тисяч, їй повернули лише 10. Після цього картка без попередження та пояснення була заблокована. Через декілька днів банк також закрив рахунок підприємця, що належить клієнтці. Виписку по рахунках відмовляються надати.

"Система працює погано мені досі приходять смс, що кредитного ліміту немає, але можете користуватись своїми коштами. 15.03 телефонує менеджер і каже що ми припинили з вами роботу підійдіть в банк та напишіть заяву. Хоча я це зробила за 11.03.2024", - додала клієнтка "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" пояснили, що банк діє в рамках закону та блокує картки під час перевірок. Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Отримати виписку по закритому рахунку можна:

Через відділення написати письмовий запит

Написати листа адреса кореспонденції вул. Набережна Перемоги 30. м Дніпро, 49094, Україна

Написати листа на електронну адресу cancelyaria@privatbank.ua

Звернення має містити скан або фото письмової заяви.

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