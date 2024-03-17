В "ПриватБанке" объяснили, что банк действует в рамках закона и блокирует карты во время проверок, но выписку все же можно получить в трех случаях.

"ПриватБанк" – один из крупнейших украинских банков. Услугами банка пользуются миллионы украинцев. Несмотря на популярность, ПриватБанк часто держит негативные отзывы. Недавно предприниматель пожаловался, что банк заблокировал все его счета. Более того, это было сделано без пояснений и предупреждений. В "ПриватБанке" поспешили ответить, почему так может случиться.

Клиентка "ПриватБанка" рассказала, что в ноябре она стала жертвой мошенников. Тогда женщина подала заявление в полицию и пошла в банк, где сообщила банк о каждом платеже мошенникам. После чего написала в отделении "ПриватБанк" на возврат средств, потерявших из-за мошеннических действий неизвестных лиц.

После месяцев ожиданий клиентка ПриватБанк получила свои средства обратно, но не в полном объеме. Вместо 14 тысяч ей вернули только 10. После этого карта без предупреждения и объяснения была заблокирована. Через несколько дней банк также закрыл счет принадлежащего клиентке предпринимателя. Выписку по счетам отказываются предоставить.

"Система работает плохо мне до сих пор приходят смс, что кредитного лимита нет, но можете пользоваться своими средствами. 15.03 звонит по телефону менеджер и говорит что мы прекратили с вами работу подойдите в банк и напишите заявление. Хотя я это сделала за 11.03.2024", - добавила клиентка "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" объяснили, что банк действует в рамках закона и блокирует карты во время проверок.

Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Получить выписку по закрытому счету можно:

Через отделение написать письменный запрос

Написать письмо адрес корреспонденции ул. Набережная Победы 30. г. Днепр, 49094, Украина

Написать письмо на электронный адрес cancelyaria@privatbank.ua

Обращение должно содержать скан или фото письменного заявления.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.