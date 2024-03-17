Хочете знати з гороскопу на 17 березня, що чекає на вас у цей день у всіх аспектах вашого життя?

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ОВЕН

21 березня – 19 квітня

Овен,

У роботі та господарстві Двійка Монет і Лицар Монет: можливо, вам час переосмислити свою ситуацію не через щось негативне, а тому, що ви хочете розширити свої межі. Незабаром ви відчуєте себе замкненим, якщо не зміните своє ставлення чи точку зору на робоче середовище.

У коханні та оточенні Трійка Жезлов та Десятка монет: не плутайтеся у своїх ідеях та прислухайтесь, перш ніж приймати рішення. Чим важливіший проект, який належить побудувати, тим більше часу вам доведеться страждати.

За здоров'я та вашої енергії, Туз Жезлов та Король Кубків: можливо, останні кілька днів у вас був сильний стрес, тому подумайте про зміну способу життя, особливо коли йдеться про відпочинок та харчування.

Ваш колір та щасливе число: зелений та 5.

ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня

Телець,

У роботі та господарстві, Королева Меч і Колесо Фортуни: навіть якщо вам не подобаються зміни, у багатьох випадках вони неминучі, але вони не обов'язково мають бути поганими. Фактично наближається новий розділ у вашому трудовому житті, де ви зможете дізнатися щось нове і по-новому поглянути на світ. Будьте проникливими і короткими при прийнятті рішень.

У коханні та оточенні Поміркованість та Вісімка Кубків: надто багато очікувань покладається на те, що має відбутися у майбутньому. Позбудьтеся цих ідей і реалістично оцінюйте свої почуття до партнера. Це справа, яка вимагатиме часу, так що не засмучуйтеся через це. Сім'я отримає дуже важливе повідомлення, яке їм доведеться дозволити.

Що стосується здоров'я та вашої енергії, Диявол і Паж Жезлов: власництво — один із ваших найбільших недоліків, і це може позначитися на вас як емоційно, так і вашому психічному здоров'ї. Навчіться довіряти іншим, і ваше тіло скаже вам спасибі.

Ваш колір та щасливе число: Бірюзовий та 1.

БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня

Близнюки,

У роботі та господарстві, Туз Мечів та Пустельник: атмосфера на вашій роботі на цьому тижні буде трохи нестабільною. Ви будете відчувати невеликий стрес через нещодавні події, і це може вплинути на ваш настрій і відданість компанії. Стережіться злодіїв, втрат або брехні про ваші фінанси.

У коханні та оточенні Сімка монет і Лицар кубків: ви повинні направити свої справжні почуття по відношенню до інших, проясняючи їх за потреби. Жіноча постать старша за вас може втрутитися там, де їй не раді.

Що стосується здоров'я та вашої енергії, Повішений і Сімка Жезлов: ваше тіло говорить з вами. Необхідно діяти до того, як все розвинеться і тоді ви перейдете до тривалішої хвороби.

Ваш колір та щасливе число: Білий та 4.

РАК

21 червня – 22 липня

Рак,

У роботі та економіці, Вісімка Жезлов та Туз Монет: ви вступаєте у більш спокійний період. Ви якийсь час старанно працювали, тому зараз саме час пожинати плоди та насолоджуватися досягнутими успіхами. Ваші матеріальні блага можуть принести користь та досягти хорошої стабільності.

У коханні та оточенні, Мир і Колісниця: навчитеся відпускати тягар, якого у вас більше немає фізично у теперішньому. Все має свої етапи навчання, але ви знаєте, що час мав пройти, і ви застрягли. Пориньте у відкриття нових частин історії та не звертайте уваги на те, що скажуть люди.

У здоров'я та вашої енергії, Маг і Дев'ятка Кубків: у вас гарний настрій. Вийдіть на вулицю, відсвяткуйте або вирушайте в коротку подорож до місця, де багато зелені.

Ваш колір та щасливе число: синій та 0.

ЛЕВ

23 липня – 22 серпня

Лев,

У роботі та господарстві, Імператор та Лицар Жезлов: дуже уважно аналізуйте свої рухи. Можливо, вас наглядають за конкретною вакансією та шукають конкретний профіль, хоч і не обов'язково найкращий. Ваші фінанси у межах норми.

У коханні та оточенні Смерть та Дев'ятка Жезлов: ви дуже впевнені в тому, чого хочете, але це не завжди відповідає бажаній реальності. Завжди пам'ятайте про те, що потрібно іншій людині, щоб все було справді задовільно та у здоровому балансі.

Що стосується здоров'я та вашої енергії, Лицар Меч і Справедливості: у вас підходящий настрій, щоб використовувати день з користю для будь-якої практики або рутини, якою ви давно не займалися.

Ваш колір та щасливе число: чорні та непарні числа.

ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Діва,

У роботі та господарстві Король Монет та Король Жезлов: ваш гарний настрій змусить усіх дихати теплою атмосферою. Це зробить роботу терпимішою і допоможе зняти стрес, що накопичився за тиждень.

У коханні та оточенні Десятка Кубків та Паж Кубків: залиште осторонь холод і розслабтеся зі своїми близькими, щоб розвантажити той тиск, який у вас є у грудях. Знайдуться ті, хто вислухає вас і дасть найкращу пораду.

У здоров'я та вашої енергії П'ятірка Кубків та Папа Римський: система кровообігу може дати ознаки внутрішніх проблем, до яких додадуться легкі порушення дихання. Практика усвідомленого дихання допомагає поліпшити дихання, а й збалансувати ауричне поле.

Ваш колір та щасливе число: фіолетовий та 3.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези,

У роботі та економіці, Сімка Кубків та Закохані: ви можете втратити мотивацію, якість рішень та результативності. Ви можете здатися, але завжди майте за собою план як підтримати себе, оскільки ваші фінанси будуть не в кращому стані.

У коханні та оточенні Імператриця та Сонце: ви повинні бути об'єктивними у своїх бажаннях. Ви збираєтеся розпочати новий шлях і можете нервувати з приводу того, що станеться, але справа не в цьому, оскільки ви зосереджуєтеся на майбутньому, не визначившись до кінця з сьогоденням. У вас буде дуже помітне емоційне зростання.

Що стосується здоров'я та енергії, Шістка Меч і Трійка Кубків: ви вимагаєте від себе більшого, ніж здатні. Це може позначитися на вашому здоров'ї під час будь-яких зусиль, особливо з погляду суглобів та рухливості.

Ваш колір та щасливе число: помаранчевий та 9.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Скорпіон.

У роботі та економіці Корольова Жезлов та Десятка Жезлів: у вас є здатність залучати людей, які можуть стати ключовими фігурами для розвитку напруженої командної роботи. Ваше начальство це враховує і незабаром у вас з'явиться більше завдань, ніж спочатку. Ваші фінанси впадуть через неправильне рішення.

У коханні та оточенні Двійка Меч і Туз Кубків: прийнявши не зовсім правильне рішення, ви знаєте, що наступного разу уважніше ставитеся до загальної картини. Не докоряйте собі через це і продовжуйте проявляти свою прихильність так, як ви вважаєте правильним. Сімейний тягар, який буде покладено на вас на кілька днів.

У здоров'я і вашої енергії, королева монет і четвірка монет: перезавантажте свій розпорядок дня. Вони не є негативними для вашого стану здоров'я, але час від часу вам доводиться робити сюрпризи своєму розуму, щоб він залишався активним. Ваша Коренева чакра потребує невеликого лікування.

Ваш щасливий колір і число: сірий і парних цифр.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець.

У роботі та економіці Дев'ятка Монет і Двійка Жезлов: ви увійдете в робоче середовище, де вам доведеться працювати трохи старанніше, так що незабаром ви зазнаєте почуття фінансової свободи. Будьте проникливими і працюйте самостійно, без необхідності критики чи думок.

У коханні та оточенні Трійка Мечів та Сили: сентиментальні кризи не допомагають розвиватися та розпочинати розмову з тими частинами незвіданого, які нас так лякають. Необхідно прийняти все в житті та запропонувати рішення, інакше на вас чекає невдача.

За здоров'ям та своєю енергією, Король Мечів та Королева Кубків: вам слід якомога більше відпочивати. Ваш душевний стан більше не витримує і необхідно перезавантажити енергетичну систему за допомогою очищення.

Ваш колір та щасливе число: коричневий та 8.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг.

У роботі та господарстві Двійка Кубків і Сімка Меч: не забувайте, що робота — це також простір, в якому терпіння та вміння бути основним, якщо ви хочете отримати бажані результати. Щоб отримати гроші, потрібно докласти багато зусиль, тож не витрачайте їх на простий порив.

У любові та оточенні Зірка і Місяць: любов вимагає часу, відданості справі та свободи, як для її розвитку, так і для її зцілення, і ви знаходитесь у другій ситуації. При необхідності складіть собі план, щоб знати, які напрями ви приймаєте у цьому плані. Ви отримаєте приємні новини щодо здоров'я близької людини.

Що стосується здоров'я і вашої енергії, Паж Меч і Башта: ви відчуєте виснаження енергії, але ви зможете перевищити цю межу завдяки своїм резервам і здатності генерувати енергію.

Ваш колір та щасливе число: жовтий та 6.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолій,

У роботі та економіці, Дев'ятка Меч і Четвірка Меч: досліджуйте нові форми роботи або нові робочі місця, де ви зможете освоїти все, що захочете. Ця ситуація стає для вас надто маленькою, і вам потрібно більше. Ваші фінанси дуже стійкі, щоб вкладати їх у невеликі бажання.

У коханні та оточенні Шістка Кубків та П'ятірка Жезлов: ви повинні бути готові до особистих та екзистенційних криз. Вони є частиною життя. У родичів буде зовсім інше ставлення до того, що у них зазвичай буває перед зустріччю різних думок.

У здоров'я та вашої енергії, Вісімка Монет і Четвірка Жезлов: настають тижні занепокоєння через м'язові захворювання, яким допоможе дієта, що містить певні вітаміни.

Ваш колір та щасливе число: червоний та 2.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби,

У роботі та господарстві Шістка Монет та П'ятірка Меч: можливо, виникнуть сумніви в правильності вашої ситуації. Ви зважите все за і проти, щоб ухвалити рішення, тому що щось не складається і ви почуваєтеся некомфортно. Ваші фінанси доведеться контролювати перед поривами.

У коханні та оточенні Десятка Меч і Правосуддя: в емоційних відносинах гарний вплив може надати велику допомогу, щоб не впасти перед поганими часами. Краще дбайте про людей, які завжди поруч з вами, і ви побачите, яке задоволення ви відчуєте.

У здоров'ї та вашій енергії Паж Монет і Вісімка Меч: після смутних часів ваш настрій зможе скористатися припливом життєвих сил, які візьмуть гору над вами.

Ваш колір та щасливе число: Рожевий та 7.

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