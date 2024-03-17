Виплати внутрішньо переміщеним особам будуть виплачены в березны три рази. Стало вімо, що виплати здійснять 15, 21 та 28 березня. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України. Там пояснили, що частині ВПО затримують виплати за березень.

Те, що частина переселенців отримає гроші лише під кінець місяця, пов'язано з тим, що їхні виплати будуть продовжені не автоматично, а лише після подання заяви.

Ті, хто не подав заяву на перепризначення виплат, ще можуть це зробити. Мінсоцполітики ініціювало продовження терміну подання заяв до 31 квітня. Якщо подали заяву на продовження виплати, то кошти будуть зараховані до кінця місяця.

Окрема група переселенців, що має право на автоматичне продовження соціальних виплат на шість місяців, отримає кошти за місяць березень. Відповідний перегляд списків виплат почався 1 березня 2024 року.

До цієї категорії входять ВПО, які не можуть працювати: пенсіонери, люди з інвалідністю першої та другої груп. Виплати також продовжено для дітей з тяжкими захворюваннями, сиріт або дітей без батьківського піклування, а також для прийомних батьків та батьків-вихователів.

"Якщо ви належите до зазначених категорій і не отримали виплату, будь ласка, зверніться з відповідною заявою до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до органу соціального захисту", – повідомляє Міністерство соціальної політики.

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