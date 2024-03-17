Выплаты внутренне перемещенным лицам будут выплачены в марте три раза. Стало известно, что выплаты будут осуществлены 15, 21 и 28 марта. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины. Там пояснили, что части ВПЛ задерживают выплаты за март.

То, что часть переселенцев получит деньги только к концу месяца, связано с тем, что их выплаты будут продлены не автоматически, а только после подачи заявления.

Те, кто не подал заявление о переназначении выплат, еще могут это сделать. Минсоцполитики инициировало продление срока подачи заявлений до 31 апреля. Если подали заявление на продление выплаты, то средства будут засчитаны до конца месяца.

Отдельная группа переселенцев, имеющая право на автоматическое продление социальных выплат на шесть месяцев, получит средства за март месяц. Соответствующий пересмотр списков выплат начался 1 марта 2024 года.

В эту категорию входят ВПЛ, которые не могут работать: пенсионеры, люди с инвалидностью первой и второй групп. Выплаты также продлены для детей с тяжелыми заболеваниями, сирот или детей без родительской опеки, а также для приемных родителей и родителей-воспитателей.

"Если вы относитесь к указанным категориям и не получили выплату, пожалуйста, обратитесь с соответствующим заявлением в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или в орган социальной защиты", – сообщает Министерство социальной политики.

Последние новости Украины:

Напомним, что украинцы рискуют потерять субсидии, в Минсоцполитики дали объяснение.

Как писала Politeka, украинцы смогут получить субсидию на дрова.

Также Politeka сообщала, что украинцев ошеломили неприятной проблемой, субсидии получают не все.