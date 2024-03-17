Курси валют формуватимуться залежно від курсів на міжбанку з додаванням комісій фінансових установ.

В Україні очікується суттєва зміна курсу долара вже за кілька днів. Насамперед, йдеться про зростання курсу долара. Про це розповів економічний експерт Тарас Лєсовий. Він також зробив прогноз, яким буде курс валют.

Тарас Лєсовий пояснив, що курси будуть формуватися залежно від курсів на міжбанку, з додаванням комісій фінансових установ. Крім того, обмінні пункти можуть включати додаткову націнку у випадках, коли попит перевищує пропозицію.

Лєсовий також зазначив, що ринкова ситуація буде розвиватися згідно з принципами часткової лібералізації, із стабільними курсовими коливаннями під контролем Національного банку України, який направлений на забезпечення балансу між попитом та пропозицією.

Експерт прогнозує підвищення курсу долара, особливо в пунктах обміну валют. Очікується, що з 18 по 24 березня ціна американського долара коливатиметься між 38,5 та 39,5 гривнями. Станом на вечір 15 березня, середній курс у обмінниках становив 38,41/38,88 грн, тоді як у банках – 38,5/38,95 грн.

При цьому, Національний банк України встановив новий історичний максимум офіційного курсу долара на 18 березня – 38,8 грн, що на 2 копійки вище за попередній рекорд. Однак, занепокоєння з цього приводу невиправдані, оскільки прогнозований курс, закладений у державному бюджеті на 2024 рік, передбачає курс у 40,7 грн/долар.

Джерело: OBOZ.UA.

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