Курсы валют будут формироваться в зависимости от курсов на межбанке с добавлением комиссий финансовых учреждений.

В Украине ожидается существенное изменение курса доллара уже через несколько дней. В первую очередь, речь идет о росте курса доллара. Об этом рассказал экономический эксперт Тарас Лесовой. Он также сделал прогноз, каким будет курс валют.

Тарас Лесовой объяснил, что курсы будут формироваться в зависимости от курсов на межбанке с добавлением комиссий финансовых учреждений. Кроме того, обменные пункты могут включать дополнительную наценку в случаях, когда спрос превышает предложение.

Лесовой также отметил, что рыночная ситуация будет развиваться согласно принципам частичной либерализации, со стабильными курсовыми колебаниями под контролем Национального банка Украины, направленного на обеспечение баланса между спросом и предложением.

Эксперт прогнозирует повышение курса доллара, особенно в пунктах обмена валют. Ожидается, что с 18 по 24 марта цена американского доллара будет колебаться между 38,5 и 39,5 гривнами. По состоянию на вечер 15 марта средний курс в обменниках составлял 38,41/38,88 грн, тогда как в банках – 38,5/38,95 грн.

При этом, Национальный банк Украины установил новый исторический максимум официального курса доллара на 18 марта – 38,8 грн, что на 2 копейки выше предыдущего рекорда. Однако беспокойство по этому поводу неоправданно, поскольку прогнозируемый курс, заложенный в государственном бюджете на 2024 год, предусматривает курс в 40,7 грн/доллар.

Источник: OBOZ.UA.

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