Пропозиція включає зміну від кримінальної до адміністративної відповідальності, а також штрафи.

Рада запроваджує нові штрафи. Стало відомо, за що здеруть від 850

до 5100 грн, а раніше могли й посадити. Представники народу висловлюють бажання посилити кримінальну відповідальність за незаконне зберігання та виготовлення зброї.

Голова фракції "Голос", одна з авторів законопроєкту Олександра Устінова розповіла про основні положення документа.

Пропозиція включає зміну від кримінальної до адміністративної відповідальності за незаконне зберігання та виготовлення зброї з метою самооборони.

Депутати пропонують встановити штрафи у розмірі від 850 до 1700 гривень за перше порушення без вилучення зброї. В разі повторного порушення, розмір штрафів збільшується до 2550-5100 гривень, і передбачається конфіскація зброї.

"В умовах тривалої війни, наявність у людини вдома зброї для самозахисту або виробництва засобів для підтримки військових, наприклад, дронів, є вважається серйозним порушенням за нашим законодавством. Це потрібно змінити. Що передбачає законопроект? Перенесення відповідних статей Кримінального кодексу до Кодексу про адміністративні правопорушення", - повідомила Устінова під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Також зазначається, що, на її думку, замість тривалого ув'язнення за володіння пістолетом або збирання дронів для ЗСУ без ліцензії, можна обмежитися штрафом.

Крім того, депутати пропонують виключити з Кримінального кодексу статті 263 і 263-1, які передбачають покарання за незаконне зберігання і виготовлення зброї у вигляді позбавлення волі на термін до трьох-семи років.

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