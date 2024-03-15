Предложение включает в себя изменение от уголовной к административной ответственности, а также штрафы.

Совет вводит новые штрафы. Стало известно, за что сдерут от 850

до 5100 грн, а раньше могли и посадить. Представители народа выражают желание усилить уголовную ответственность за незаконное хранение и изготовление оружия.

Глава фракции "Голос", один из авторов законопроекта Александра Устинова рассказала об основных положениях документа.

Предложение включает в себя изменение от уголовной к административной ответственности за незаконное хранение и изготовление оружия в целях самообороны.

Депутаты предлагают установить штрафы в размере от 850 до 1700 гривен за первое нарушение без изъятия оружия. В случае повторного нарушения размер штрафов увеличивается до 2550-5100 гривен, и предусматривается конфискация оружия.

"В условиях длительной войны, наличие у человека дома оружия для самозащиты или производства средств для поддержки военных, например, дронов, считается серьезным нарушением по нашему законодательству. Это нужно изменить. Что предусматривает законопроект? Перенесение соответствующих статей Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях ", – сообщила Устинова во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Также отмечается, что, по ее мнению, вместо длительного заключения за владение пистолетом или сбора дронов для ВСУ без лицензии можно ограничиться штрафом.

Кроме того, депутаты предлагают исключить из Уголовного кодекса статьи 263 и 263-1, предусматривающие наказание за незаконное хранение и изготовление оружия в виде лишения свободы на срок до трех-семи лет.

Последние новости в Украине:

Напомним, украинцам могут ввести новый штраф.

Как сообщала Politeka, в Украине идет подготовка к восстановлению довоенного положения системы налогообложения.

Также Politeka писала, новые штрафы для украинцев - кому придется заплатить 850 гривен.