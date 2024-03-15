Клієнт "ПриватБанк" поскаржився, що після 15 років співпраці з банком, отримв повідомлення про розірвання ділових стосунків в односторонньому порядку.

"ПриватБанк" - один з найпопулярніших банків, яким користуються мільйони українців. Вони зіштовхуються з багатьма проблемами при користуванні послугами "ПриватБанку". Найбільше скарг можна зустріти через безпричинне блокування карток. В "ПриватБанк" виправдались та розповіли, як повернути гроші з заблокованого рахунку.

Клієнт "ПриватБанк" поскаржився, що після 15 років співпраці з банком, отримв повідомлення про розірвання ділових стосунків в односторонньому порядку. Це "ПриватБанк" зробив без попередження та пояснень. Тепер клієнт втратив доступ до банківського рахунку.

Клієнт "ПриватБанк" уточнив, що зараз знаходиться за кордоном, у нього немає довіреної особи по місцю реєстрації, тому він не може навіть повернути заблоковані гроші.

"Чому не можна дати людині термін для того щоб перевести кошти в інший банк, а потім блокуйте скільки вам завгодно? Це називається просто взяли у використання чужі кошти без пояснення причини і зараз напишуть, що діють у рамках законодавства…", - додав клієнт "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" пояснили, якщо було відмовлено в обслуговуванні шляхом розірвання ділових відносин, для перерахування банківських коштів на рахунках, клієнту або його представнику необхідно звернутись до будь-якого відділення банку.

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