Клиент "ПриватБанк" пожаловался, что после 15 лет сотрудничества с банком получил уведомление о расторжении деловых отношений в одностороннем порядке.

"ПриватБанк" – один из самых популярных банков, которым пользуются миллионы украинцев. Они сталкиваются со многими проблемами при использовании услуг "ПриватБанка". Больше жалоб можно встретить из-за беспричинной блокировки карт. В "ПриватБанке" оправдались и рассказали, как вернуть деньги с заблокированного счета.

Клиент "ПриватБанк" пожаловался, что после 15 лет сотрудничества с банком получил уведомление о расторжении деловых отношений в одностороннем порядке. Это "ПриватБанк" сделал без уведомлений и объяснений. Теперь клиент лишился доступа к банковскому счету.

Клиент ПриватБанк уточнил, что сейчас находится за границей, у него нет доверенного лица по месту регистрации, поэтому он не может даже вернуть заблокированные деньги.

"Почему нельзя дать человеку срок для того чтобы перевести средства в другой банк, а затем блокируйте сколько вам угодно? Это называется просто взятые в использование чужие средства без объяснения причины и сейчас напишут, что действуют в рамках законодательства…", - добавил клиент. "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" объяснили, если было отказано в обслуживании путем расторжения деловых отношений, для перечисления банковских средств на счетах, клиенту или его представителю необходимо обратиться в любое отделение банка.

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