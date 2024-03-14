Українцям дозволяють не платити за квитки на поїзд повну ціну. Українці можуть купувати білети на потяги та електрички за пільговими цінами. Проте таку можливість мають не всі, а лише певні категорії українців. "Укрзалізниця" повідомила, хто може отримати значну знижку при купівлі квитків.

Наприклад, учні та студенти отримують 50%-ву знижку на всі внутрішні поїзди. Відзначивши, що знижка для учнів та студентів поширюється лише на:

загальні, плацкартні вагони;

вагони 2-го та 3-го класів усіх категорій поїздів та всіх вагонах регіональних поїздів у внутрішньому сполученні.

Для дітей віком від 6 до 14 років передбачена знижка 25% на квитки по внутрішніх маршрутах, при цьому додаткові документи пред'являти не потрібно.

Сім'ї військовослужбовців, що загинули чи були поранені під час виконання службових обов'язків, мають можливість купувати квитки з 50% знижкою на поїздки "туди і назад" один раз на рік, для чого необхідно пред'явити відповідне посвідчення та лист талонів.

Учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності також мають право на 50% знижку на проїзд у внутрішніх поїздах, при наявності відповідного посвідчення та листа талонів.

Інші категорії громадян, зокрема супроводжуючі осіб з інвалідністю I групи через війну, особи з інвалідністю III групи внаслідок війни, також можуть скористатися знижками на проїзд у поїздах за умови наявності необхідних документів.

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