Украинцам разрешают не платить за билеты на поезд полную цену. Украинцы могут покупать билеты на поезда и электрички по льготным ценам. Однако такая возможность имеют не все, а лишь определенные категории украинцев. "Укрзализныця" сообщила, кто может получить значительную скидку при покупке билетов.

Например, учащиеся и студенты получают 50%-ную скидку на все внутренние поезда. Отметив, что скидка для учащихся и студентов распространяется только на:

общие, плацкартные вагоны;

вагоны 2-го и 3-го классов всех категорий поездов и всех вагонах региональных поездов во внутреннем сообщении.

Для детей от 6 до 14 лет предусмотрена скидка 25% на билеты по внутренним маршрутам, при этом дополнительные документы предъявлять не нужно.

Семьи военнослужащих, погибших или раненых во время исполнения служебных обязанностей, имеют возможность покупать билеты с 50% скидкой на поездки "туда и обратно" один раз в год, для чего необходимо предъявить соответствующее удостоверение и письмо талонов.

Участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства имеют право на 50% скидку на проезд во внутренних поездах, при наличии соответствующего удостоверения и письма талонов.

Другие категории граждан, в том числе сопровождающие лиц с инвалидностью I группы в результате войны, лица с инвалидностью III группы в результате войны, также могут воспользоваться скидками на проезд в поездах при наличии необходимых документов.

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