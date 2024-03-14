На ринок та курс валюти впливає війна – окупація українських територій, еміграція та заміновані поля.

Курс долара продовжує коливатись у напрямку зростання. Гривня може сильно знецінитись в подальшому, а долар порівняно з українською валютою, навпаки, зміцнитися. Стало відомо, що прогнозують курсу долара на 2024-2025 роки.

Представники агентства S&P Global Ratings вважають, що в цьому році економіка України продовжить зростати. Прогнозується, що при відсутності значної ескалації конфлікту з росією, українська економіка зростатиме в середньому на 4–5% у середньостроковій перспективі. Однак відновлення до рівня перед війною ймовірно малоймовірне у найближчому майбутньому.

Тобто економічне зростання може сповільнитися через посилення сільськогосподарського сезону, що приведе до зниження з 5,5% до 3,9%.

На ринок та курс валюти впливає війна - окупація українських територій, еміграція та заміновані поля. Загальна ситуація в Україні призкодить до зміни курсу валют. Курс валют не порадує українців у майбутньому - зокрема долар буде зростати, зо в свою чергу призведе до зростання цін.

За прогнозами, протягом 2024 року вартість української валюти може зроснути до рівня 41 гривні за один долар США, а в 2025 році цей курс може сягнути 43,8 гривні.

Згідно із даними порталу "Мінфін", станом на середу, 13 березня, середній курс долара в українських банках складає 38,35 грн при купівлі та 38,84 грн при продажу. Готівковий курс становить 38,73 грн при купівлі та 38,90 грн при продажу. Тим часом, офіційний курс Національного банку України становить 38,49 грн.

Джерело: Global Ratings.

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