На рынок и курс валюты влияет война – оккупация украинских территорий, эмиграция и заминированные поля.

Курс доллара продолжает колебаться в направлении роста. Гривна может сильно обесцениться в дальнейшем, а доллар по сравнению с украинской валютой наоборот укрепиться. Стало известно, что прогнозируют курс доллара на 2024-2025 годы.

Представители агентства S&P Global Ratings считают, что в этом году экономика Украины продолжит расти. Прогнозируется, что при отсутствии значительной эскалации конфликта с россией украинская экономика будет расти в среднем на 4–5% в среднесрочной перспективе. Однако восстановление до уровня перед войной, вероятно, маловероятно в ближайшем будущем.

То есть, экономический рост может замедлиться из-за усиления сельскохозяйственного сезона, что приведет к снижению с 5,5% до 3,9%.

На рынок и курс валюты влияет война – оккупация украинских территорий, эмиграция и заминированные поля. Общая ситуация в Украине приведет к изменению курса валют. Курс валют не порадует украинцев в будущем - в частности доллар будет расти, в свою очередь приведет к росту цен.

По прогнозам, в течение 2024 года стоимость украинской валюты может вырасти до уровня 41 гривны за один доллар США, а в 2025 году этот курс может достичь 43,8 гривны.

Согласно данным портала "Минфин", на среду, 13 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,35 грн при покупке и 38,84 грн при продаже. Наличный курс составляет 38,73 грн. при покупке и 38,90 грн. при продаже. Между тем официальный курс Национального банка Украины составляет 38,49 грн.

Источник: Global Ratings.

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