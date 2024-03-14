"ПриватБанк" знову підпав під критику своїх клієнтів. Цього разу проблема стосувалась зняття коштів з банківської картки без підтвердження власника картки. Скарга з'явилась на сайті Мінфін. В "ПриватБанк" поспішили відповісти, чому може статись така ситуація.

Клієнт "ПриватБанк" повідомив, що банк зняв з картки гроші без підтверження від власника банківського рахунку. При цьому на банківській картці відсутні будь-які налащтування на зняття картки без підтверджень. Протягом п'яти місяців клаєнтка "ПриватБанк" намагалась з'ясувати причину, але оператори банку так і не надали відповіді.

Під скаргою клієнта з'явилась відповідь від "ПриватБанк". Зокрема там пояснили, що така ситуація може виникнути при оформленні підписки на інтернет сайтах. В такому випадку сам власник банківської картки вводить на сайті реквізити картки, які доступні тільки йому. В результаті через підписку починається зняття з картки "ПриватБанк".

Крім того, в "ПриватБанк" пояснили декілька нюансів та підкреслили, що можуть лише допомогти знайти, де була створена підписка.

"За зверненням до підтримки банку, зі свого боку, ми можемо нагадати, коли була налаштована підписка, на якому сервісі. Радимо звернутись самостійно до сайту, який списав ці кошти, з питання повернення", - додали в "ПриватБанк".

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