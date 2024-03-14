"ПриватБанк" снова подвергся критике своих клиентов. На этот раз проблема касалась снятия средств с банковской карты без подтверждения держателя карты. Жалоба появилась на сайте Минфина. В "ПриватБанке" поспешили ответить, почему может произойти такая ситуация.

Клиент "ПриватБанк" сообщил, что банк снял с карты деньги без подтверждения от владельца банковского счета. При этом на банковской карте отсутствуют какие-либо настройки на снятие карты без подтверждений. В течение пяти месяцев клаентка "ПриватБанк" пыталась выяснить причину, но операторы банка так и не дали ответа.

Под жалобой клиента появился ответ от "ПриватБанка". В частности, там объяснили, что такая ситуация может возникнуть при оформлении подписки на интернет сайтах. В таком случае сам владелец банковской карты вводит на сайте реквизиты карты, которые доступны только ему. В результате через подписку начинается снятие с карты "ПриватБанк".

Кроме того, в "ПриватБанке" объяснили несколько нюансов и подчеркнули, что могут только помочь найти, где была создана подписка.

"По обращению к поддержке банка, со своей стороны, мы можем напомнить, когда была настроена подписка, на каком сервисе. Советуем обратиться самостоятельно к сайту, который списал эти средства по вопросу возврата", - добавили в "ПриватБанк".

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