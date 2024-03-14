Ваше щоденне читання карт Таро для всіх знаків зодіаку тут із прогнозом на 14 березня.

Щоденне читання карт Таро для всіх знаків зодіаку на 14 березня.

Від любові до домашніх справ ви можете відчути необхідність зробити щось прямо зараз.

Але бажано діяти повільно, навіть якщо ваш розум каже поспішати.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карт Таро вашого знаку зодіаку 14 березня

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Дурень

Пам'ятайте, що життя — це серія виборів, і нічого не відбувається відразу.

Ви робите дивовижні успіхи, і саме тому ви бачите таке значне зростання у своєму житті.

Можливо, вам хочеться більшого, але дуже важливо виявити терпіння. Ви також хочете знати, як керувати досягнутим успіхом.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Путівник.

Настав час піти. Ви вкладаєте у Всесвіт багато енергії, і настав час трохи відступити та возз'єднатися зі своїм серцем та душею.

Дозвольте собі нічого не робити.

Дозвольте своєму розуму прояснитись, перш ніж приступати до наступного великого проекту.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Ти так близько. Удача – це те, що трапляється, коли ви прямуєте своїм шляхом і робите те, що, як ви знаєте, вам слід робити.

Відповідальність перед самим собою та перед іншими – це те, що допоможе вам досягти вершини, а також заслужити повагу до тих, хто підтримував вас на цьому шляху.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута.

Іноді ваша інтуїція відключається не тому, що з вами щось не так, а тому, що ви надто довго робили вибір, що йде врозріз зі своїми інстинктами.

Коли ви виявите, що ваш внутрішній голос мовчить, а ваші емоції оніміли, тоді вам потрібно зробити таке краще і змусити замовкнути внутрішнього критика.

Робіть те, що має найбільше значення. Іноді це може означати відсутність будь-яких дій.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Повішений, перевернута.

Можливо, ви готові зібратися та піти. Але цього разу ви, можливо, захочете дати комусь трохи більше часу, щоби розібратися у своїй ситуації.

Ви можете виявити, що ви нетерплячі, але якщо ви зосередитеся на коханні, яке ви відчуваєте до свого друга, ви відчуєте сміливість, необхідну для того, щоб почекати ще один день.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Сила перевернута.

Ніхто не ідеальний, навіть якщо він намагається бути ним. Вам не обов'язково бути сильним для всіх, або навіть для себе весь час.

Іноді вам потрібно дозволити собі бути вразливим та дозволити людям допомогти вам у скрутну хвилину. Ти теж людина.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Путівник, перевернута.

Вам не потрібно ховатись від правди. Ви бачите це не так.

Ваша здатність ясно бачити речі - це те, що вам потрібно найбільше в житті.

Зробіть крок у свою віру, і нехай день керуватиметься вашою впевненістю.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Імператриця, перевернута.

Іноді вам потрібно бути трохи наполегливішим, коли ви відчуваєте страх.

Можливо вам не захочеться знову повертатися на ринг, щоб боротися за те, у що ви вірите, але це саме той момент, коли вам потрібно зробити щось страшне.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Зірка.

Мати віру. Ваші духовні наставники будуть поруч із вами на кожному етапі шляху.

Навіть коли ви найменше очікуєте на диво, ви виявите, що воно відбувається в самій неймовірній ситуації.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Світ

Не здавайся. Ви старанно працюєте, щоб досягти своєї мети.

Ви були наполегливими у своїх зусиллях, чого ви, можливо, не робили в минулому.

Отже, тепер ви побачите результати, яких раніше не отримували.

Різниця не в удачі, а у вас і вашій рішучості довести справу до кінця.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Башта.

Звільніться від необхідності мати повний контроль.

Завжди знайдуться речі, які вам хотілося б, щоб справи пішли краще. Життя безладне. Будь-яке трапляється.

Навіть якби ви могли передбачити кожен найгірший сценарій, ви не змогли б зробити так, щоб усе сталося без збоїв.

Є речі, які тримають вас там, де ви є, з якоїсь причини. Цікаво дізнатись, що це таке.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Помірність.

Вам не потрібно вносити додаткові зміни прямо зараз.

Багато речей сталися власними силами, без необхідності додавати ще один предмет у вашу тарілку.

Керуйте тим, що у вас зараз. Завершіть розпочате, і тоді у вас буде свобода зробити все інше.

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