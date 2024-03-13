В Україні вже давно поширена практика, коли заробітну плату виплачують у конвертах, але за таке доведеться сплачувати штраф.

Стало відомо, що за трудову діяльність в обхід податкової служби можна отримати штраф, розмір якого досягає 213 тисяч. Названо інші суми штрафа покарання за зарплати у конвертах. Половину штрафів було збільшено в рази.

В Україні давно вже поширена практика, коли заробітну плату виплачують у конвертах. Розповсюджена практика, коли роботодавці офіційно виплачують мінімалку свохм співробітникам, а іншу суму надають в конвертах. Тобто чатина зарплати "біла", а іншу виплачують в "тіні". Деякі роботодавці навіть вдаються до того, що виплачують лише офіційно 50% від мінімальних зарплат.

За такі порушення передбачені не маленькі штрафи. За неоформлене працевлаштування та виплату зарплати "в конвертах", компанію можуть оштрафувати на суму, еквівалентну 10 мінімальним зарплатам, що на даний момент становить 71 100 гривень. З 1 квітня 2024 року розмір штрафу зросте до 80 000 гривень.

Якщо ж виявиться, що співробітник працює на повний робочий день, але оформлений на неповну зайнятість, на роботодавця може бути накладено штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат за кожного такого співробітника. Зараз ця сума становить 213 тисяч гривень.

В окремих випадках роботодавець може бути притягнутий не тільки до штрафа, а й до кримінальної відповідальності відповідно до рішення суду.

Джерело: Фокус

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