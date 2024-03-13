В Украине уже давно распространена практика, когда заработную плату выплачивают в конвертах, но за такое придется платить штраф.

Стало известно, что за трудовую деятельность в обход налоговой службы можно получить штраф, размер которого достигает 213 тысяч. Названы другие суммы штрафа за зарплаты в конвертах. Половина штрафов была увеличена в разы.

В Украине уже давно распространена практика, когда заработную плату выплачивают в конвертах. Распространена практика, когда работодатели официально выплачивают минималку своим сотрудникам, а другую сумму предоставляют в конвертах. То есть часть зарплаты "белая", а другую выплачивают в "тени". Некоторые работодатели даже прибегают к тому, что выплачивают только официально 50% минимальных зарплат.

За такие нарушения предусмотрены не маленькие штрафы. За неоформленное трудоустройство и выплату зарплаты "в конвертах" компанию могут оштрафовать на сумму, эквивалентную 10 минимальным зарплатам, что на данный момент составляет 71 100 гривен. С 1 апреля 2024 размер штрафа вырастет до 80 000 гривен.

Если же окажется, что сотрудник работает на полный рабочий день, но оформлен на неполную занятость, на работодателя может быть наложен штраф в размере 30 минимальных зарплат каждого такого сотрудника. Сейчас эта сумма составляет 213 тысяч гривен.

В отдельных случаях работодатель может быть привлечен не только к штрафу, но и к уголовной ответственности в соответствии с решением суда.

Источник: Фокус

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