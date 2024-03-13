У грудні з'явився законопроект щодо мобілізації, який пропонує блокування рахунків осіб, які не вступили на військовий облік з 18 років.

Мобілізація продовжується в Україні через вторгнення російської федерації. Адвокат Роман Сімутін розповів, чи зможуть мобілізовувати з 18 років. Згідно з новим законопроектом про мобілізацію мобілізувати зможуть з 25 років, але фактично ще з мегшого віку. Адвокат уточнив, чому так може статись.

Згідно з висловлюванням адвоката, новий законопроєкт про мобілізацію передбачає можливість мобілізації осіб віком від 18 років.

"У грудні з'явився законопроєкт щодо мобілізації, який пропонує блокування рахунків осіб, що не вступили на військовий облік. Соціальні мережі вибухнули обговореннями, багато народних обранців відразу назвали це необдуманою ідеєю, і розмови на цю тему тривають і досі", - зазначається в повідомленні.

Внаслідок цього січень став рекордним місяцем за зняттям готівки, перевищивши план перших місяців повномасштабного вторгнення. Крім того, всі, хто отримував офіційну зарплату, раптово зацікавилися отриманням її в конверті.

Проте, ситуація не така проста. Згідно зі статтею 15 Закону "Про військовий обов'язок та військову службу", громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 25 років можуть бути направлені на проходження базової військової служби в рамках мобілізації.

Вони можуть обрати рік проходження базової військової служби до досягнення 24 років. Згідно з пунктом 1 статті 37, на облік беруться призовники віком до 25 років. Проте, згідно з підпунктом 2, на облік також вже ставляться військовозобов'язані, а саме ті призовники, які пройшли базову загальновійськову підготовку.

Отже, якщо чоловік, наприклад, у віці від 18 до 24 років був призовником і пройшов базову військову підготовку, то автоматично стає військовозобов'язаним і може бути мобілізованим.

Останні новини України:

Нагадаємо, розлучений батько двох дітей відмовився від служби: чоловікові присудили покарання.

Як повідомляла Politeka, суд покарав українця за неявку в ТЦК.

Також писала Politeka, українець відмовився від служби у ЗСУ через свій туберкульоз та неграмотність.