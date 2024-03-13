В декабре появился законопроект по мобилизации, который предлагает блокирование счетов лиц, не вступивших на военный учет с 18 лет.

Мобилизация продолжается в Украине из-за вторжения российской федерации. Адвокат Роман Симутин рассказал , смогут ли мобилизовывать с 18 лет. Согласно новому законопроекту о мобилизации мобилизовать смогут с 25 лет, но фактически еще с более старшего возраста. Адвокат уточнил, почему так может произойти.

Согласно высказыванию адвоката, новый законопроект о мобилизации предусматривает возможность мобилизации лиц моложе 18 лет.

"В декабре появился законопроект по мобилизации, который предлагает блокирование счетов лиц, не вступивших на военный учет. Социальные сети взорвались обсуждениями, многие народные избранники сразу назвали это необдуманной идеей, и разговоры на эту тему продолжаются до сих пор", - отмечается в сообщении.

В результате январь стал рекордным месяцем за снятием наличных, превысив план первых месяцев полномасштабного вторжения. Кроме того, все получавшие официальную зарплату внезапно заинтересовались получением ее в конверте.

Однако ситуация не так проста. Согласно статье 15 Закона "О воинской обязанности и военной службе", граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет могут быть направлены на прохождение базовой военной службы в рамках мобилизации.

Они могут выбрать год прохождения базовой военной службы до достижения 24 лет. Согласно пункту 1 статьи 37, на учет берутся призывники младше 25 лет. Однако, согласно подпункту 2, на учет уже относятся военнообязанные, а именно те призывники, которые прошли базовую общевойсковую подготовку.

Следовательно, если мужчина, например, в возрасте от 18 до 24 лет являлся призывником и прошел базовую военную подготовку, то автоматически становится военнообязанным и может быть мобилизованным.

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