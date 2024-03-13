В Україні готують нові правила податкових перевірок. Було розроблено проєкт закону. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він уточнив, що розроблено законопроєкт, який пропонує виключити податкові перевірки для сектору "білого бізнесу" - компаній, що високо відзначаються за дотримання податкового законодавства.
Згідно з його заявою:
- буде створено Перелік платників податків з високим рівнем дотримання законодавства, який буде переглядатися щокварталу;
- компанії з цього Переліку отримають виняток від податкових перевірок і певні переваги під час воєнного стану.
До того ж, за допомогою цього законопроєкту, щоквартально в новий Перелік будуть включатися нові суб'єкти, які відповідають встановленим вимогам і критеріям, зокрема:
- сплаті податків;
- рівню нарахування заробітної плати тощо.
Самі ж члени Переліку за добровільне сумлінне дотримання податкового законодавства не піддаватимуться податковим перевіркам. Вони також матимуть можливість отримати індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів.
Також, таким платникам податків буде призначений комплаєнс-менеджер, з яким вони матимуть можливість зв'язатися з використанням дистанційних засобів зв'язку, включаючи відеоконференції. Крім того, вони зможуть звернутися до контролюючого органу з запитом на отримання інформації про податкові ризики та консультації щодо їх усунення протягом 5 робочих днів.
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