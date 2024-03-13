В Украине готовятся новые правила налоговых проверок. Был разработан проект закона. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
Он уточнил, что разработан законопроект, предлагающий исключить налоговые проверки для сектора "белого бизнеса" - компаний, высоко отмечаемых при соблюдении налогового законодательства.
Согласно его заявлению:
- будет создан Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем соблюдения законодательства, который будет пересматриваться ежеквартально;
- компании из этого Перечня получат исключение от налоговых проверок и преимущества во время военного положения.
К тому же, с помощью этого законопроекта, ежеквартально в новый Перечень будут включаться новые субъекты, отвечающие установленным требованиям и критериям, в частности:
- уплате налогов;
- уровню начисления заработной платы и т.д.
Сами же члены Перечня за добровольное добросовестное соблюдение налогового законодательства не будут подвергаться налоговым проверкам. Они также получат возможность получить индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней.
Также, таким налогоплательщикам будет назначен комплаенс-менеджер, с которым они смогут связаться с использованием дистанционных средств связи, включая видеоконференции. Кроме того, они смогут обратиться в контролирующий орган с запросом на получение информации о налоговых рисках и консультации по их устранению в течение 5 рабочих дней.
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