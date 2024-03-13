Програми виснажують батарею, але є багато речей, які ви можете зробити, щоб продовжити термін служби телефону Android.

За останні кілька років низка факторів сприяла зниженню терміну служби батареї наших телефонів .

Більш тонкі конструкції з меншою кількістю місця для батарей, більші та яскравіші екрани, швидші чотириядерні процесори, більше програмного забезпечення, що працює у фоновому режимі, та енергоємні GPS-радіоприймачі – всі вони розряджають батарею вашого телефону.

Ось кілька порад та рекомендацій, які допоможуть продовжити термін служби батареї на вашому телефоні.

Відрегулюйте яскравість екрана, адже більшість людей вважають за краще використовувати налаштування «Авто», яке автоматично регулює яскравість відповідно до ситуації. Якою б зручною не була автоматична яскравість, вона може негативно вплинути на термін служби батареї.

2. Вимкніть непотрібні радіоприймачі.

Чудово, що сучасні телефони мають LTE, NFC, GPS, Wi-Fi та Bluetooth, але чи дійсно вам потрібно, щоб усі п'ять були активовані 24 години на добу? Або Wi-Fi. Якщо ви не підключені до мережі Wi-Fi, телефон постійно шукатиме її. Ви, напевно, бачили повідомлення "Мережі Wi-Fi поблизу". Просте відключення Wi-Fi, коли ви знаходитесь далеко від місць, де ви зазвичай використовуєте Wi-Fi, може продовжити термін служби батареї.

Якщо ви не використовуєте гарнітуру Bluetooth, завжди можна вимкнути Bluetooth. GPS можна вимкнути, якщо не використовуються функції навігації телефону.

3. Зупиніть фонові програми.

Закрити програму натисканням кнопок «Назад» або «Додому» недостатньо; програма може продовжувати працювати у фоновому режимі та розряджати акумулятор. Вам слід отримати доступ до останніх та фонових програм вашого пристрою та закрити їх вручну. Це гарантує, що вони не працюють у фоновому режимі та не використовують заряд батареї на телефоні.

4. Відмовтеся від модних віджетів та живих шпалер.

Так, нам усім подобаються привабливі живі шпалери на телефоні, перспективні шпалери з датчиком руху, а також віджети погоди, акцій або новин, що автоматично оновлюються. Але хоча на них приємно дивитися і вони полегшують завдання, вони також поглинають багато фонової енергії. Інтернет-віджети, такі як погода та новини, часто синхронізуються у фоновому режимі, що зрештою витрачає енергію телефону.

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