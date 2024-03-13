Приложения истощают батарею, но есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы продлить срок службы вашего телефона Android.

За последние несколько лет ряд факторов способствовал снижению срока службы батареи наших телефонов.

Более тонкие конструкции с меньшим количеством места для батарей, большие и яркие экраны, более быстрые четырехъядерные процессоры, больше программного обеспечения, работающего в фоновом режиме, и энергоемкие GPS-радиоприемники — все они разряжают батарею вашего телефона.

Вот несколько советов и рекомендаций, которые помогут продлить срок службы батареи на вашем телефоне.

Отрегулируйте яркость экрана, ведь большинство людей предпочитают использовать настройку «Авто», которая автоматически регулирует яркость в соответствии с ситуацией. Какой бы удобной ни была автоматическая яркость, она может отрицательно сказаться на сроке службы батареи.

2. Отключите ненужные радиоприемники.

Замечательно, что современные телефоны имеют LTE, NFC, GPS, Wi-Fi и Bluetooth, но действительно ли вам нужно, чтобы все пять были активированы 24 часа в сутки? Или Wi-Fi. Когда вы не подключены к сети Wi-Fi, ваш телефон будет постоянно ее искать. Вы, наверное, видели уведомление «Сети Wi-Fi поблизости». Простое отключение Wi-Fi, когда вы находитесь вдали от мест, где вы обычно используете Wi-Fi, может продлить срок службы батареи.

Если вы не используете Bluetooth-гарнитуру, имеет смысл всегда отключать Bluetooth. GPS можно отключить, если не используются функции навигации телефона.

3. Остановите фоновые приложения.

Закрыть приложение нажатием кнопок «Назад» или «Домой» недостаточно; приложение может продолжать работать в фоновом режиме и разряжать аккумулятор. Вам следует получить доступ к последним и фоновым приложениям вашего устройства и закрыть их вручную. Обычно это гарантирует, что они не работают в фоновом режиме и не используют заряд батареи на телефоне.

4. Откажитесь от модных виджетов и живых обоев.

Да, нам всем нравятся привлекательные живые обои на телефоне, перспективные обои с датчиком движения, а также автоматически обновляемые виджеты погоды, акций или новостей. Но хотя на них приятно смотреть и они облегчают нам задачу, они также поглощают много фоновой энергии. Интернет-виджеты, такие как погода и новости, часто синхронизируются в фоновом режиме, что в конечном итоге расходует энергию телефона.

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