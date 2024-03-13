За последние несколько лет ряд факторов способствовал снижению срока службы батареи наших телефонов.
Более тонкие конструкции с меньшим количеством места для батарей, большие и яркие экраны, более быстрые четырехъядерные процессоры, больше программного обеспечения, работающего в фоновом режиме, и энергоемкие GPS-радиоприемники — все они разряжают батарею вашего телефона.
Вот несколько советов и рекомендаций, которые помогут продлить срок службы батареи на вашем телефоне.
- Отрегулируйте яркость экрана, ведь большинство людей предпочитают использовать настройку «Авто», которая автоматически регулирует яркость в соответствии с ситуацией. Какой бы удобной ни была автоматическая яркость, она может отрицательно сказаться на сроке службы батареи.
2. Отключите ненужные радиоприемники.
Замечательно, что современные телефоны имеют LTE, NFC, GPS, Wi-Fi и Bluetooth, но действительно ли вам нужно, чтобы все пять были активированы 24 часа в сутки? Или Wi-Fi. Когда вы не подключены к сети Wi-Fi, ваш телефон будет постоянно ее искать. Вы, наверное, видели уведомление «Сети Wi-Fi поблизости». Простое отключение Wi-Fi, когда вы находитесь вдали от мест, где вы обычно используете Wi-Fi, может продлить срок службы батареи.
Если вы не используете Bluetooth-гарнитуру, имеет смысл всегда отключать Bluetooth. GPS можно отключить, если не используются функции навигации телефона.
3. Остановите фоновые приложения.
Закрыть приложение нажатием кнопок «Назад» или «Домой» недостаточно; приложение может продолжать работать в фоновом режиме и разряжать аккумулятор. Вам следует получить доступ к последним и фоновым приложениям вашего устройства и закрыть их вручную. Обычно это гарантирует, что они не работают в фоновом режиме и не используют заряд батареи на телефоне.
4. Откажитесь от модных виджетов и живых обоев.
Да, нам всем нравятся привлекательные живые обои на телефоне, перспективные обои с датчиком движения, а также автоматически обновляемые виджеты погоды, акций или новостей. Но хотя на них приятно смотреть и они облегчают нам задачу, они также поглощают много фоновой энергии. Интернет-виджеты, такие как погода и новости, часто синхронизируются в фоновом режиме, что в конечном итоге расходует энергию телефона.
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