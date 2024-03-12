На території Росії сталася нова авіакатастрофа, в Мережі вже з’явилися перші кадри авіакатастрофи.

Військово-транспортний літак спалахнув і впав в Іванівській області, пише Politeka.net з посиланням на російські пабліки.

Попередньо відомо, що авіакатастрофи зазнав літак Іл-76. Про жертви і руйнування на землі поки не повідомляється.

Офіційні служби РФ також поки що не коментують НП.

За словами очевидців нової авіакатастрофи РФ, у військово-транспортного Іл-76 загорівся двигун, після чого літак впав в районі аеропорту Іваново-Північний.

В різних частинах містах видно клуби чорного диму.

За непідтвердженими даними, на борту Іл-76 було від 10 до 12 осіб.

Раніше стало відомо, що у російському місті Орел на підприємстві «Орелнєфтєпродукт» в результаті атаки БпЛА, пошкоджено резервуар обсягом 2000 кубометрів, у якому було 150 тонн бензину.

Відбувся витік нафтопродуктів.

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