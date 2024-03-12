Військово-транспортний літак спалахнув і впав в Іванівській області, пише Politeka.net з посиланням на російські пабліки.
Попередньо відомо, що авіакатастрофи зазнав літак Іл-76. Про жертви і руйнування на землі поки не повідомляється.
Офіційні служби РФ також поки що не коментують НП.
За словами очевидців нової авіакатастрофи РФ, у військово-транспортного Іл-76 загорівся двигун, після чого літак впав в районі аеропорту Іваново-Північний.
В різних частинах містах видно клуби чорного диму.
За непідтвердженими даними, на борту Іл-76 було від 10 до 12 осіб.
Раніше стало відомо, що у російському місті Орел на підприємстві «Орелнєфтєпродукт» в результаті атаки БпЛА, пошкоджено резервуар обсягом 2000 кубометрів, у якому було 150 тонн бензину.
Відбувся витік нафтопродуктів.
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