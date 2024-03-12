Военно-транспортный самолет загорелся и упал в Ивановской области, пишет Politeka.net со ссылкой на российские паблики.
Предварительно известно, что авиакатастрофу потерпел самолет Ил-76. О жертвах и разрушениях на земле пока не сообщается.
Официальные службы РФ также пока не комментируют ЧП.
По словам очевидцев новой авиакатастрофы РФ, у военно-транспортного Ил-76 загорелся двигатель, после чего самолет упал в районе аэропорта Иваново-Северный.
В разных частях города видны клубы черного дыма.
По неподтвержденным данным, на борту Ил-76 было от 10 до 12 человек.
Ранее стало известно, что в российском городе Орел на предприятии «Орелнефтепродукт» в результате атаки БпЛА поврежден резервуар объемом 2000 кубометров, в котором было 150 тонн бензина.
Произошла утечка нефтепродуктов.
ОБНОВЛЕНО:
На борту Ил-76 находилось 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Никто не выжил.
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