На территории России произошла новая авиакатастрофа, в Сети уже появились первые кадры авиакатастрофы.

Военно-транспортный самолет загорелся и упал в Ивановской области, пишет Politeka.net со ссылкой на российские паблики.

Предварительно известно, что авиакатастрофу потерпел самолет Ил-76. О жертвах и разрушениях на земле пока не сообщается.

Официальные службы РФ также пока не комментируют ЧП.

По словам очевидцев новой авиакатастрофы РФ, у военно-транспортного Ил-76 загорелся двигатель, после чего самолет упал в районе аэропорта Иваново-Северный.

В разных частях города видны клубы черного дыма.

По неподтвержденным данным, на борту Ил-76 было от 10 до 12 человек.

Ранее стало известно, что в российском городе Орел на предприятии «Орелнефтепродукт» в результате атаки БпЛА поврежден резервуар объемом 2000 кубометров, в котором было 150 тонн бензина.

Произошла утечка нефтепродуктов.

ОБНОВЛЕНО:

На борту Ил-76 находилось 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Никто не выжил.

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