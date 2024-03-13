Адвокат Роман Сімутін розказав, що чекає людей після оновленого Закону про мобілізацію.

Мобілізація в Україні продовжується. Комітет Верховної Ради, що відповідає за питання національної безпеки, наближається до завершення роботи над ключовими сегментами законопроекту №10449, який стосується мобілізації. Адвокат Роман Сімутін розказав, що чекає людей після оновленого Закону про мобілізацію.

За інформацією від адвоката, у період мобілізації (окрім спеціалізованої) чоловікам в Україні віком від 18 до 60 років необхідно мати при собі військовий квиток та надавати його на вимогу уповноважених осіб ТЦК та СП, поліцейських, а також співробітників Державної прикордонної служби України в прикордонній зоні, контрольованих районах та на контрольно-пропускних пунктах державного кордону.

Роман наголошує, що поліція не виконуватиме розсилку повісток, але братиме участь у процедурах повідомлення військовозобов’язаних і резервістів спільно з представниками ТЦК, зокрема проводячи фото- та відеофіксацію перевірки документів. У перевіряючих буде доступ до Єдиного реєстру військовозобов'язаних.

За словами Сімутіна, законодавством передбачено, що громадяни зобов'язані проходити медичний огляд, аби визначити їхню придатність до служби в армії на основі висновків військово-медичної комісії або відповідного районного (міського) ТЦК.

Праця над реформуванням мобілізаційного законодавства триває майже два місяці після того, як у січні було відкликано попередній законопроект № 10378, спрямований на вдосконалення процесів військового обліку.

Після консультацій з військовим керівництвом, законопроект було вирішено повернути на доопрацювання через низку положень, які викликали суперечки в суспільстві. Серед них – відміна відстрочок для осіб з інвалідністю III групи, можливість відправлення повісток електронною поштою та встановлення обмежень і санкцій для громадян, які уникають мобілізації.

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