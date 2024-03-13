Мобилизация в Украине продолжается. Комитет Верховной Рады, отвечающий за вопросы национальной безопасности, близится к завершению работы над ключевыми сегментами законопроекта №10449, касающегося мобилизации. Адвокат Роман Симутин рассказал, что ждет людей после обновленного Закона о мобилизации.

По информации от адвоката, в период мобилизации (кроме специализированной) мужчинам в Украине от 18 до 60 лет необходимо иметь при себе военный билет и предоставлять его по требованию уполномоченных лиц ТЦК и СП, полицейских, а также сотрудников Государственной пограничной службы Украины в пограничной зоне , контролируемых районах и на контрольно-пропускных пунктах государственной границы

Роман отмечает, что полиция не будет выполнять рассылку повесток, но будет участвовать в процедурах сообщения военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК, в частности, проводя фото- и видеофиксацию проверки документов. У проверяющих также будет доступ к Единому реестру военнообязанных.

По словам Симутина, законодательством предусмотрено, что граждане обязаны проходить медицинское освидетельствование, чтобы определить их пригодность к службе в армии на основе выводов военно-медицинской комиссии или соответствующего районного (городского) ТЦК.

Работа над реформированием мобилизационного законодательства длится почти два месяца после того, как в январе был отозван предыдущий законопроект №10378, направленный на усовершенствование процессов военного учета.

После консультаций с военным руководством, законопроект был решен вернуть на доработку из-за ряда положений, вызвавших споры в обществе. Среди них – отмена отсрочок для лиц с инвалидностью III группы, возможность отправки повесток по электронной почте и установление ограничений и санкций для избегающих мобилизации граждан.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.