У квітні пенсіонери очікують на нові підвищені виплати, які стали наслідком березневої індексації. Після цього заходу деякі українці отримали пенсійне збільшення відповідно до певних коефіцієнтів. Проте у квітні також передбачено перерахунок пенсійних виплат.
Основними одержувачами підвищених виплат у квітні будуть пенсіонери віком 65 років, які мають повний страховий стаж - 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Розмір їхніх виплат залежить від мінімальної зарплати та не може бути меншим за 40% від неї.
Отже, у січні їхня пенсія зросла з 2 680 до 2 840 гривень. Проте збільшення мінімальної заробітної плати до 8 тисяч гривень у квітні призведе до подальшого зростання їхньої пенсії до 3200 гривень.
У перший день січня відбулося збільшення прожиткового мінімуму для українців до 2 920 гривень, а для осіб, які втратили працездатність - до 2 361 гривні. Як результат, мінімальна пенсія в Україні зросла на 268 гривень, становлячи тепер 2 361 гривні.
Крім того, наступні виплати також зросли:
- максимальна пенсія - до 23 610 гривень;
- виплата за понаднормовий стаж - на 23,6 гривні за кожний додатковий рік;
- добровільний пенсійний внесок - до 1 562 гривень;
- доплата самотнім пенсіонерам, які потребують догляду - до 944 гривень.
Джерело: 24tv
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