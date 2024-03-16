В апреле пенсионеры ожидают новых повышенных выплат, которые стали следствием мартовской индексации. После этого мероприятия некоторые украинцы получили пенсионное увеличение в соответствии с определенными коэффициентами. Однако в апреле также предусмотрен перерасчет пенсионных выплат.

Основными получателями повышенных выплат в апреле будут пенсионеры в возрасте 65 лет, имеющие полный страховой стаж – 30 лет для женщин и 35 для мужчин. Размер их выплат зависит от минимальной зарплаты и не может быть менее 40% от нее.

Следовательно, в январе их пенсия выросла с 2680 до 2840 гривен. Однако увеличение минимальной заработной платы до 8 тысяч гривен в апреле приведет к дальнейшему росту их пенсии до 3200 гривен.

В первый день января произошло увеличение прожиточного минимума для украинцев до 2 920 гривен, а для лиц, потерявших трудоспособность – до 2 361 гривны. Как результат, минимальная пенсия в Украине выросла на 268 гривен, составляя теперь 2361 гривну.

Кроме того, следующие выплаты также выросли:

максимальная пенсия – до 23 610 гривен;

выплата за сверхурочный стаж – на 23,6 гривны за каждый дополнительный год;

добровольный пенсионный взнос – до 1 562 гривен;

доплата одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе - до 944 гривен.

Источник: 24tv

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