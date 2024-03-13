Щодо інфляції фінансові аналітики у березні 2024 року трохи покращили свої прогнози, але погіршили за курсом валют.

Фахівці у галузі фінансів, банківські експерти та громадяни України вважають, що до кінця цього року курс долара збільшиться. Крім того, передбачається, що інфляція може зрости вдвічі. Такі дані було повідомлено у НБУ.

За даними НБУ, очікування щодо курсу долара на наступний рік варіюються від 39,84 до 41,31 гривні за долар. Це свідчить про певний песимізм серед населення та аналітиків щодо майбутнього фінансового клімату країни.

Національний банк України опублікував прогнози, згідно з якими аналітики у березні 2024 року очікували зростання курсу до 41,13 гривні за долар, тоді як у січні прогнозували 40,29 гривні за долар. Громадяни України у лютому очікували курс 39,84 гривні за долар, а банківські спеціалісти в січні передбачали зростання до 41,31 гривні за долар.

Щодо інфляції, фінансові аналітики в березні 2024 року трохи покращили свої прогнози до 8,1% з 8,2% у січні. Тим часом, громадськість в лютому очікувала інфляцію на рівні 9,3%, а банківські фахівці в січні передбачали зростання цін на 10,4%.

При плануванні бюджету на 2024 рік, Кабінет Міністрів України виходив з середнього курсу 40,7 гривні за долар, очікуючи його збільшення до 42,1 гривні за долар до кінця року. Наразі курс долара стабілізувався приблизно на рівні 38,40 гривні на міжбанківському ринку та 38,60 гривні за долар на готівковому ринку.

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