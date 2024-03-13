Специалисты в области финансов, банковские эксперты и граждане Украины считают, что к концу этого года курс доллара увеличится. Кроме того, предполагается, что инфляция может возрасти вдвое. Такие данные были сообщены в НБУ .

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По данным НБУ, ожидания по курсу доллара на следующий год варьируются от 39,84 до 41,31 гривны за доллар. Это свидетельствует об определенном пессимизме среди населения и аналитиков по поводу будущего финансового климата страны.

Национальный банк Украины опубликовал прогнозы, согласно которым аналитики в марте 2024 года ожидали роста курса до 41,13 гривны за доллар, в то время как в январе прогнозировали 40,29 гривны за доллар. Граждане Украины в феврале ожидали курс 39,84 гривны за доллар, а банковские специалисты в январе предполагали рост до 41,31 гривны за доллар.

Относительно инфляции финансовые аналитики в марте 2024 года немного улучшили свои прогнозы до 8,1% с 8,2% в январе. Между тем общественность в феврале ожидала инфляцию на уровне 9,3%, а банковские специалисты в январе предполагали рост цен на 10,4%.

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При планировании бюджета на 2024 год Кабинет Министров Украины исходил из среднего курса 40,7 гривны за доллар, ожидая его увеличения до 42,1 гривны за доллар до конца года. В настоящее время курс доллара стабилизировался примерно на уровне 38,40 гривны на межбанковском рынке и 38,60 гривны за доллар на наличном рынке.

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