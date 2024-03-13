Хочете знати, що чекає на вас 13 березня у всіх аспектах вашого життя?

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ОВЕН

21 березня – 19 квітня

Овен,

У роботі та економіці, Імператриця та Королева Жезлов: цей день може бути ключовим для просування по службі, нових фірм або підвищення зарплати. Поставтеся до цього серйозно та дійте.

У коханні та оточенні Двійка Меч і Туз Монет: є речі, які можуть накопичуватися. Терпіння закінчується, настав час подумати про себе і покласти край тим емоціям, які забирають у вас енергію. Оточіть себе добрими друзями, щоб вирішувати сімейні проблеми.

У здоров'я та вашої енергії Дев'ятка Кубків та Правосуддя: покращіть координацію за допомогою аеробних вправ і дотримуйтесь здорової, а не суворої дієти. Ви можете відчути втому та проблеми з кишечником.

Ваш колір та щасливе число: Рожевий і 3.

ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня

Телець,

У роботі та господарстві, Башта та Жриця: тренуйтеся та продовжуйте прагнути до прогресу у своїй роботі. Якщо ви навчаєтесь, це гарний день для розширення своїх знань та вивчення нових тем на майбутнє. Ваше фінансове становище розвиватиметься добре, що дозволить вам насолоджуватися душевним спокоєм.

У коханні та оточенні Смерть та Помірність: емоційні зв'язки мають бути чимось стабільним, незалежно від тривалості. Вони повинні мати вашу істоту хорошим досвідом, і, можливо, якщо ви цього не отримуєте, вам слід визначити, чи певні люди повинні бути у вашому житті чи ні.

У здоров'я та вашої енергії, Королева Кубків та Трійка Монет: з'являються симптоми, які починають вказувати на неадекватну якість вашого відпочинку. Відпочинок – це те, що допомагає нашому організму відновлюватись і відновлюватися, тому цінуйте його як найважливіший момент дня.

Ваш колір та щасливе число: коричневий та 8.

БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня

Близнюки,

У роботі та господарстві, Лицар Меч і Лицар Монет: у вас має бути сила, тому що ви пережили найгірші часи. Перспективи багато в чому будуть хиткими, але ви знатимете, як із цим впоратися. Не дозволяйте собі захопитися внутрішніми потоками думок. Робіть те, що вважаєте своїм обов'язком. В наявності валютні конфлікти.

У коханні та оточенні Зірка та Місяць: на вас можуть вплинути люди, які не бажають вам добра і не виносять того, що у вас справи йдуть добре. Не дозволяйте цим людям отруювати ваші рішення та пригнічувати їх у зародку.

У здоров'ї та вашій енергетиці Паж Жезлов та Трійка Жезлів: ви певною мірою маєте фізичну стабільність. Це зробить вас надто самовпевненим у певних рухах, діях чи інтенсивності, які можуть викликати певний подив.

Ваш колір та щасливе число: Помаранчевий та 2.

РАК

21 червня – 22 липня

Рак,

У роботі та господарстві, Лицар Жезлов та П'ятірка Меч: ви можете отримати відмінну пропозицію про роботу, повз яку ви не повинні пройти повз. Пам'ятайте, що є можливості, які трапляються у житті лише один чи кілька разів. Добре проаналізуйте це і візьміть кермо влади в свої руки. Докладіть додаткових зусиль, щоб впоратися зі своїми фінансами, незважаючи на те, що у вас немає поганої смуги.

У коханні та оточенні Десятка Кубків та Король Кубків: покажіть себе більш сприйнятливим до інших, тільки тоді ви дозволите цій особливій людині наблизитися до вас. Після цього виявіть свої спільні точки зору та з'ясуйте їх уподобання за допомогою зустрічей та планів.

У здоров'я та своєї енергії, Маг і Сімка Кубків: стежте за своїми руками та плечима. Буде більше скутості та герметичності при виконанні будь-яких повсякденних завдань.

Ваш колір та щасливе число: червоний та 4.

ЛЕВ

23 липня – 22 серпня

Лев,

У роботі та економіці, Шістка Кубків та Диявол: це найкращий час для реалізації своїх професійних проектів. Вам доведеться вирішити безліч проблем, деякі з яких будуть важкими та незручними, але не засмучуйтесь. Шукайте відповіді у минулих подіях, щоб не зробити ту саму помилку. У вас виникне важливий економічний дисбаланс, від якого ви зможете знову одужати.

У коханні та оточенні Колесо Фортуни та Вісімка Мечів: з'являться люди, які мають погані наміри вивести з рівноваги ваше особисте життя. Не обманюйтеся і слідуйте своїй інтуїції, щоб уникнути цієї проблеми. Тобі потрібна допомога.

У здоров'я та вашої енергії Паж Мечів та Шістка Монет: гуляйте на природі, оскільки вони допомагають контролювати тривогу. Пам'ятайте, що ваше фізичне здоров'я так само важливе, як і психічне. Ваші коренева та коронна чакри повністю протилежні, через що від енергетичної інтенсивності розлітаються іскри.

Ваш щасливий колір та число: зелений та непарні числа.

ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Діва,

У роботі та економіці, Паж Монет та Четвірка Монет: це буде день, коли вам доведеться поставити запитання, чи доцільна ваша робота, чи задоволені ви тим, що робите. Якщо ні, то ви завжди можете шукати нові можливості для прогресу.

У коханні та оточенні, Вісімка Жезлов та Імператор: ви знайдете підтримку свого партнера у всьому, що ви хочете проектувати у своєму особистому житті. Будьте сприйнятливими до надходження певних пропозицій від ваших соціальних кіл щодо розвитку ваших проблем. Ви станете об'єктом вдячності з боку чоловічої постаті.

Що стосується здоров'я і вашої енергії, то Сім'я монет і Вісімка монет: сидячий спосіб життя, до якого ви звикаєте останнім часом, може вплинути на ваше здоров'я. Займіться спортом, який потребує зносу.

Ваш колір та щасливе число: жовтий та 9.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези,

У роботі та економіці, Сімка Жезлов та Дурень: можливо, вам доведеться виконувати додаткові завдання або працювати довше, ніж необхідно. Все виправдано відсутністю у вас рішучості відкласти все, що ви могли вчора зробити. Готуйте значну економію на майбутні витрати.

У коханні та оточенні Туз Жезлов та Туз Меч: ви зможете вирішити всі сумніви, які крутяться у вашій голові. В іншому випадку ваші відносини можуть почати укорінюватися і увійти в токсичну динаміку, яка приведе до кінця багатьох добрих часів.

Що стосується здоров'я та енергії, Королева Монет і Четвірка Меч: вам слід трохи більше піклуватися про своє харчування і щодня займатися спортом, щоб підтримувати збалансоване життя.

Ваш колір та щасливе число: чорний та 6.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Скорпіон,

У роботі та господарстві Король Монет і Трійка Меч: ви досить сильні, щоб взяти на себе все, але ставитеся до цього спокійно, іноді корисно делегувати. Не здавайтеся, бо один із учасників вирішує взяти на себе відповідальність за справу. За матеріальними благами ви здобуваєте перемогу, але документи пересувати доведеться пізніше.

У коханні та оточенні Четвірка Кубків та Десятка Меч: у ваших емоційних відносинах завжди панує розжарення, що призводить до конфліктів з будь-якого питання. Звісно, ​​ти знаєш, що потім все заспокоюється і ти повертаєшся на початок усього. Ви можете опинитися у вимушеній ситуації з коханою людиною, яка не хоче прислухатися до розуму.

У здоров'ї та вашій енергетиці П'ятірка Кубків і Шістка Меч: можливий свербіж або зимові патології. Займіться м'яким спортом, а потім розслабтеся.

Ваш колір та щасливе число: Фіолетовий і парні цифри.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець.

У роботі та господарстві Двійка Кубків та Дев'ятка Жезлов: не дозволяйте страхам та невпевненості затьмарити ваші ідеї. Це хороший день для того, щоб почати без страху ділитися ними та показати, чого ви варті. Вирішіть, що потрібно, а що ні. Ваша економіка зіткнеться із серйозною перешкодою, яка не дозволить їй рости.

У любові та оточенні, Справедливості та Світі: все може змінитися за лічені хвилини. Не покладайтеся на видимість та стабільність, яку ви можете налагодити з кимось. Вони відреагують на вас дуже різко і ви відчуєте себе дуже погано. Серед друзів і сім'ї будуть повторювані шаблони, які змусять вас переосмислити своє дозвілля та розваги.

Що стосується здоров'я та вашої енергії, Десятка монет та Двійка монет: дисбаланс травлення може зруйнувати ваші плани на свіжому повітрі. Почекай і заспокойся.

Ваш колір та щасливе число: Білий та 1.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг,

У роботі та господарстві Шістка Жезлов та Вісімка Кубків: ви, швидше за все, отримаєте привітання за старання та цілеспрямованість, тому не варто втрачати оптимізм, який так вас характеризував. Продовжуйте випромінювати позитивну енергію. Навчіться відповідально керувати своїми фінансами, якщо не хочете зазнати удару нижче пояса.

У коханні та оточенні Повішений і Дев'ятка Меч: вам слід вказати, коли вас щось не цікавить, щоб уникнути непорозуміння. Не давайте помилкової надії тим, хто хоче від вас більшої зручності. Ти не заслуговуєш на те, щоб навколо тебе були такі люди.

У здоров'я та вашої енергії П'ятірка Жезлов та Четвірка Жезлов: іноді невеликі неприємності, що зникають, можуть означати, що назріває щось ще. Організуйте загальний огляд, щоб визначити будь-які проблеми у вашому організмі.

Ваш колір та щасливе число: Бірюзовий та 0.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолій,

У роботі та господарстві, Сімка Мечів і Пустельник: ставтеся до моментів конфлікту як до чогось, чого можна навчитися. Є помилки, яких ви припустилися, але вас не обов'язково за це побивати камінням. Розвивайтеся на своєму шляху та закладайте основи у своїй роботі. Ваші фінанси дадуть вам перепочинок, але не будьте надто самовпевненими.

У коханні та оточенні Десятка Жезлов та Колесниця: хороше життя, яким ви зараз живете, лише змушує задуматися про те, яких ще цілей ви хочете досягти з близькими вам людьми. Зобов'язання та радості будуть на порозі. Частково втілити мрію у життя зможе родич.

Що стосується здоров'я і вашої енергії, Королева Меч і Паж Кубків: ностальгія і самотність, які ви відчуваєте, не мають негативного характеру. Зверніть увагу, як воно перевершує вас і те, чого від вас вимагають. Там можуть бути приховані відповіді.

Ваш колір та щасливе число: Сірий та 5.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби,

У роботі та господарстві, Сила та Король Жезлов: займіться найважливішими справами, щоб і далі встановлювати хороший ритм у роботі. Тримайтеся подалі від другої і третьої думки і вірте, що ваше начальство знає, як винагородити тих, хто цінує можливості, які вони вам надають. У найближчі кілька днів буде хороша фінансова притока.

У коханні та оточенні Двійка Жезлов та Сонце: уникаючи внутрішніх тіней, єдине, що ви отримуєте, – це відстрочення страждань та напруження. Знайдіть рішення будь-яким способом і проженіть усі негативні емоції. Зніміть токсичний тягар з людьми з найближчого оточення, якщо ви не хочете бути в центрі уваги.

У здоров'я та вашої енергії Дев'ятка Монет та Трійка Кубків: ви відчуєте зміни у своїх залозах. У вас є позитивна енергія, але ви занадто вразливі, щоб передати її будь-кому.

Ваш колір та щасливе число: синій та 7.

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