У "ПриватБанку" пояснили, який існує стандартний ліміт на зняття готівки та як його можна збільшити.

"ПриватБанк" - один з найпопулярніших банків, але навіть він отримає безліч негоативних коментарів. Нещодавно клієнт "ПриватБанк" поскаржився на те що банк встановив ліміт на його рахунок ФОП. Тобто він може знімати лише певну суму грошей. Такий коментарій з'явився на сайті Мінфін. В "ПриватБанк" поспішили пояснити, чому так відбулося.

Клієнт "ПриватБанк" повідомив, що на початку 2024 року в "Приват для бізнес" попросили надати походження коштів. Чоловік надав декларацію про доходи за 2023 рік і оператор підтвердив, що все пройшло нормально. Незважаючи на це, у клієнта "ПриватБанк" виникли проблеми.

"Вчора хотів зняти певну суму грошей, але отримав відмову в касі, зателефонував оператору, на що отримав відповідь у вас стоїть ліміт. Поясніть які акти виконаних робіт чи якісь договори я повинен надати банку щоб мені підвищили ліміт? І якщо чесно мені не зовсім зрозуміле, я є ФОП є певний ліміт на рік на оборотні кошти, на якій підставі банк забороняє мені знімати власні кошти з картки в добовому ліміті?", - бідкається клієнт "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" пояснили, що стандартний ліміт на зняття готівки: у банкоматі — 60 тис. грн на добу, але не більше 20 тис. грн за 3 години; у касі — 100 тис. грн. на добу.

Якщо необхідно збільшити ліміт, варто додати підтвердження мети зняття в "Приват24" для бізнесу (меню: Документи — документи корп.кліента — зняття готівки).

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