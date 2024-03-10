Адвокат Марина Бекало оцінила правомірність дій співробітників ТЦК під час вручення повісток для призовників.

Скандали повёязані з врученням повісток під час мобілізації постійно трапляються. Нещодавно скандальна ситуація відбулася в Одесі. Там, співробітники ТЦК виманили чоловіка з квартири, вимкнувши світло в квартирі. Коли він вийшов перевірити, що сталося, його силоміць забрали.

Адвокатка Марина Бекало оцінила правомірність дій співробітників ТЦК СП.

За словами адвокатки Марини Бекало, наразі не існує чітких правил та процедур вручення повісток під час мобілізації представниками ТЦК СП. Проте законодавці намагаються врегулювати цю ситуацію за допомогою законопроєкту №10499.

Постанова Кабінету міністрів № 1478 містить затверджену форму повісток під час мобілізації. Вказаною постановою про мобілізацію передбачається вручення повісток військовозобов'язаним, під їх особистий підпис за місцем проживання (пункт 32 Постанови).

У Постанові Кабінету міністрів № 1478 визначена форма повісток під час мобілізації, яка передбачає їх вручення військовозобов'язаним особисто за місцем проживання. Крім того, повістки можуть бути вручені через роботодавця, який бере на себе обов'язок сповістити працівника та забезпечити його явку.

Марина Бекало підкреслила, що чинне законодавство про мобілізацію наразі не надає право представникам ТЦК СП фізично доставляти громадян до центру за допомогою примусу. Такі дії можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень і матимуть кримінальні наслідки.

Джерело: ТСН.

Останні новини України:

Нагадаємо, розлучений батько двох дітей відмовився від служби: чоловікові присудили покарання.

Як повідомляла Politeka, суд покарав українця за неявку в ТЦК.

Також писала Politeka, українець відмовився від служби у ЗСУ через свій туберкульоз та неграмотність.