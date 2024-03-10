Адвокат Марина Бекало оценила правомерность действий сотрудников ТЦК во время вручения повесток для призывников.

Скандалы связаны с вручением повесток во время мобилизации постоянно встречающихся. Недавно скандальная ситуация произошла в Одессе. Там сотрудники ТЦК выманили мужчину из квартиры, выключив свет в квартире. Когда он вышел проверить, что произошло, его насильно забрали.

Адвокат Марина Бекало оценила правомерность действий сотрудников ТЦК СП.

По словам адвоката Марины Бекало, пока нет четких правил и процедур вручения повесток во время мобилизации представителями ТЦК СП. Однако законодатели пытаются урегулировать эту ситуацию с помощью законопроекта №10499.

Постановление Кабинета Министров № 1478 содержит утвержденную форму повесток во время мобилизации. Указанным постановлением о мобилизации предусматривается вручение повесток военнообязанным под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 Постановления).

В постановлении Кабинета министров № 1478 определена форма повесток во время мобилизации, которая предусматривает их вручение военнообязанным лично по месту жительства. Кроме того, повестки могут быть вручены через работодателя, который берет на себя обязанность известить работника и обеспечить его явку.

Марина Бекало подчеркнула, что действующее законодательство о мобилизации не предоставляет право представителям ТЦК СП физически доставлять граждан в центр с помощью принуждения. Такие действия могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий и будут иметь уголовные последствия.

Источник: ТСН.

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