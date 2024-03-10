Зазначається, що тарифи не змінилися в кількох категоріях - в інших спостерігається подорожчання.

Незважаючи на мораторій на підвищення комунальних тарифів, комуналка здорожчала. Зокрема з лютого 2023 року по лютий 2024 рік українці платять на 12,7% більше, ніж в 2022 році. Якщо розбирати подорожчання окремо, то найбільше здорожчали тарифи на електроенергію - а саме на 69,7%.

Про загальне зростання тарифів повідомили у Держстаті.

Дрежстат уточнив, що крім тарифу на електроенргію українці платять більше за прибирання сміття, послуги з управління багатоквартирними будинками та утримання і ремонт житла. Зокрема прибирання сміття здорожчало – на 4,5%; послуги з управління багатоквартирними будинками на 4,2%, а утримання та ремонт житла на 3%.

Зазначається, що тарифи не змінились у декількох категоріях. Йдеться в прешу чергу про природний газ, гарячу вожу та опалення.

Варто також нагадати, що у березні буде дійсним той самий тариф на електроенргію, що й діє зараз. Тобто – 2,64 грн за кіловат-годину без урахування обсягу споживання. При цьому поширена раніше інформація про можливе підвищення тарифу до 6 грн за кіловат-годину не відповідає дійсності.

При цьому Нацбанк попереджає, що очікується ріст частини тарифів для українців. Зокрема прогнозується здорожчання опалення та гарячої води. Вже зараз в низці міст України зросте тариф на водопостачання.

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